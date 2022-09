Kohtuuhintainen asuntotuotanto ei laske asumisen hintaa eikä vähennä segregaatiota eli eriytymistä, kirjoittaa Ville Virtanen.

Tampereen kaltaisessa vetovoimaisessa kaupungissa asumispolitiikka on keskeisimpiä kysymyksiä. Tilastokeskuksen mukaan jo vuonna 2020 pienituloisimman desiilin kotitalouksien asumiskustannukset Suomessa olivat nettomääräisesti keskimäärin 26,2 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista.

Asumisen kustannusten lisäksi päänvaivaa aiheuttaa asuinalueiden eriytyminen, jonka monista ei-toivotuista vaikutuksista olemme viime aikoina usein joutuneet lukemaan. Poliitikot määräävät helposti molempiin ongelmiin lääkkeeksi kohtuuhintaista asuntotuotantoa, jonka tavoite esimerkiksi maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa on 30 prosenttia Tampereen kokonaistuotannosta. Valitettavasti tämä lääke vaikuttaa tehoavan lähinnä poliittisen uran edistämiseen eikä kumpaankaan mainittuun vaivaan.

Kohtuuhintainen asuminen ei ensinnäkään synny tyhjästä. Jos Tampereen Ranta-Tampellaan rakennetaan ARA-vuokratalo, ei samaan paikkaan luonnollisestikaan nouse vapaarahoitteisia asuntoja. Kohtuuhintainen asuntotuotanto ei siis lisää asuntojen tarjontaa vaan ainoastaan syrjäyttää vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

Häviäjäksi jää se vähävarainen, joka ei saa ARA-asuntoa vaan joutuu etsimään asunnon vapailta markkinoilta. Koska ARA-asunnoissa asutaan verrattain väljästi, tarjonnan supistumisen myötä tuo vapaiden markkinoiden asunto on nyt kuitenkin aikaisempaa kalliimpi.

Lue lisää: Tässä ovat Pirkanmaan suurituloisimmat asuinalueet: iso muutos 20 vuodessa – ”Hyvätuloiset ovat valmiita maksamaan mielikuvasta, että asuvat tietyllä alueella”

Lue lisää: Tampereen suurin vuokran­antaja sai ennätysmäärän hakemuksia – Uusia vuokrakoteja haluttaisiin rakentaa lisää, mutta sopivia tontteja ei löydy

Tehottomuutensa lisäksi kohtuuhintaisuuspolitiikkaa voisi näin ollen kuvailla myös varsin epäreiluksi. Ainoa aidosti toimiva lääke asumisen hintaan on asuntojen rakentaminen eli tarjonnan lisääminen.

Myöskään näiden asuntojen kautta kohdistettu tuki ei synny tyhjästä. Markkinahinnan ja säännellyn vuokran erotus on aivan yhtä lailla tulonsiirto kuin asumistukikin ja näin ollen veronmaksajien kustantama. Eroina asumistukeen on, että kohtuuhintaisuuspolitiikka on läpinäkymättömämpää ja kohdistuu tutkitusti asumistukeen verrattuna huonosti. Huonosti, mikäli tavoitteena on tukea vähävaraisten asumista. Julkisen sektorin tulisi kohdistaa niukat resurssinsa muihin toimiin.

Tavoite segregaation torjumisesta ei kohtuuhintaisen asuntotuotannon puolustajien näkökulmasta valitettavasti muuta asiaa, mikäli luotamme tutkimustietoon. Toistaiseksi tutkimustieto osoittaa, että esimerkiksi Helsingissä kohtuuhintaiset vuokra-asunnot itse asiassa kasaavat pienituloisia yhteen. Syyt tälle ovat epäselvät, mutta on esimerkiksi mahdollista, että tulojen noustessa ARA-asunnossa asuva muuttaa edulliselta asuinalueelta pois, mutta jää kalliille asuinalueelle. Kenties myös erilaiset sosiaaliset syyt vaikuttavat. Segregaatio onkin monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii laaja-alaisia toimia. Esimerkiksi kouluihin panostaminen tuskin toimisi ainakaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa huonommin.

Asumisen korkeat kustannukset ja segregaatio ovat viheliäisiä ongelmia. Niin viheliäisiä, että lyhyen aikavälin poliittisten irtopisteiden tulisi olla pieni hinta niiden ratkaisemisesta.

Ville Virtanen

Tampere