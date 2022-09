5G:n energiankulutus on tuotava mukaan ilmastokeskusteluun, kirjoittaa toimitusjohtaja Tommi Linna.

Vihreiden arvojen merkitys kuluttajien ja yritysten valinnoissa korostuu yhä enemmän ilmastonmuutoksen edetessä. Puhutaan tekstiiliteollisuuden tai liikenteen päästöistä ja kärsitään ilmastoahdistusta loma- tai liikematkoilla. Mutta harva tulee ajatelleeksi, miten merkittävä energiankuluttaja tietoliikenne pahimmillaan on.

Aiheeseen olisi syytä tarttua, sillä synkimpien ennusteiden mukaan ICT-sektori tuottaa tulevaisuudessa jopa viidenneksen kaikista hiilidioksidipäästöistä, ja esimerkiksi erot nettiyhteystekniikoiden energiankulutuksessa ovat valtavat. Erityisesti tällä hetkellä, kun Suomessa käydään kovaa vääntöä valokuitu- ja mobiiliverkkojen välillä, ja samaan aikaan sähkön hinta uhkaa karata pilviin, on käsittämätöntä, että tietoverkkojen energiatehokkuus ei ole noussut missään esille.

Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan 5G-yhteyden kautta katsotun parin tunnin leffan energiankulutus vastaa perheen lauantaista saunomista sähkösaunassa. Modernilla valokuituteknologialla vastaava energiankulutus voisi olla vain tuhannesosa tästä. Tuhannesosa! Jokainen osaa laskea, mitä näin suuri ero tarkoittaa sähkölaskussa ja mitä se tarkoittaa ympäristön kannalta.

Olikin murheellista lukea liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan ilakointia suomalaisten mobiilidatan runsaasta käytöstä. Harakan riemu oli räikeässä ristiriidassa niiden ympäristötavoitteiden kanssa, joihin tämä yhteiskunta panostaa kaikilla muilla infrastruktuurin alueilla.

Väitän, että Euroopan maista vain Suomi panostaa näin voimakkaasti langattomiin yhteyksiin. Tässä insinöörien maassa uskotaan liki lapsenomaisesti 5G-teknologian kaikkivoipaisuuteen samaan aikaan kun koko muu maanosa – ja maailma – investoi satoja miljardeja euroja valokuituverkkojen rakentamiseen kotitalouksiin, julkisiin rakennuksiin ja yrityksiin.

Viimeistään tässä kohdin olisi syytä pysähtyä pohtimaan miksi näin.

Kylmät faktat puhuvat kiinteiden yhteyksien puolesta, mutta julkinen keskustelu on keskittynyt hehkuttamaan 5G:tä ratkaisuna lähes kaikkeen lähtien puhuvista jääkaapeista ja itsestään käynnistyvistä pesukoneista. Suurten teleoperaattorien lobbaajat siirtävät sujuvasti huomioon sivuun siitä tosiasiasta, että 5G on vain hieman tehokkaampi langaton teknologia kuin aiemmat ja pian mobiiliverkot ovat taas ruuhkaisia ja tukkoisia. Ja että ne ovat todellisia energiasyöppöjä.

Jos 5G todellakin olisi ratkaisu kaikkiin tietoliikenneongelmiin, miksi esimerkiksi Oulun yliopistossa on jo aloitettu 6G Flagship -hanke, jossa uutta, entistä ehompaa, tehokkaampaa ja nopeampaa mobiiliyhteyttä vimmaisesti kehitetään, ja visionäärien puheissa vilahtelee jo seuraava, eli seitsemäs sukupolvi. 5G tuo siis vain hetkellistä helpotusta ruuhkaisiin mobiiliverkkoihin.

Energiapihi valokuitu on tylsä ja väritön teknologia. Data kulkee valonnopeudella pienessä lasiputkessa ja se vain toimii, kelissä kuin kelissä ja käyttäjämääristä riippumatta. Se on kehitetty jo yli 50 vuotta sitten. Siitä riittää kapasiteettia ainakin seuraavaksi sadaksi vuodeksi. Se kuluttaa vain murto-osan energiasta verrattuna mobiiliyhteyksiin, on turvallinen, vakaa ja luotettava kaikissa olosuhteissa, sodassa ja rauhassa. Valokuitua ei voida keksiä ja varsinkaan myydä joka kerta uudelleen.

Suomessa reilusti alle puolella kotitalouksista on pääsy valokuituverkkoon. Ruotsissa, jossa valtio on voimakkaasti tukenut verkkojen rakentamista, vastaava osuus on yli 90 prosenttia.

Nopeiden valokuituyhteyksien merkitys työn tuottavuudelle, työllisyydelle, innovaatioille ja kansantaloudelle on vedenpitävästi todistettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Toivon vilpittömästi, että kuluttajilla olisi riittävät ja oikeat tiedot käytettävissään, kun he päättävät, millaisen nettiyhteyden kotiinsa tilaavat. Ministeri Harakan ulostulojen kaltaiset lyhytnäköiset ja kritiikittömät lausahdukset ovat omiaan johtamaan kansalaisia harhaan. Kotitalouksien ainoa todellinen, joka suhteessa kestävän kehityksen mukainen valinta on valokuitu. Mobiiliyhteydet soveltuvat nimensä mukaisesti liikkuvaan käyttöön, mutta kodeilla – ja Suomella – on oikeus parempaan.

Tommi Linna

FM, eMBA, toimitusjohtaja Valoo Täyskuitu