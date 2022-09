Hieno idea runko- ja yhdyslinjoista ja vuorojen lisäämisestä on osoittautunut totaaliseksi katastrofiksi, kirjoittaa Saija Pitkänen.

Tämä on hätähuuto teiskolaisen joukkoliikennekaaoksen lopettamiseksi.

Tällä viikolla 12-vuotias tyttäreni käveli 7 kilometriä ison tien vartta kotiin, koska ei enää jaksanut jäädä Tampereen Kämmenniemeen odottamaan jotakuta tuttua ohiajajaa, vanhempiaan tai seuraavaa bussia, jolla pääsisi kotiin. Kyseisellä tiellä on 80 km/h-nopeusrajoitus eikä minkäänlaista piennarta.

Sydän syrjälläni mietin ainoastaan, että onneksi tilanne bussien kanssa ei ollut sama neljä vuotta sitten, kun tyttäreni alkoi kulkea bussilla kaupunkiin kouluun. Seitsenluokkalainen jo selviää matkasta turvallisesti, olkoonkin se pikkuisen liikaa vaadittu 7 tunnin koulupäivän jälkeen suoritettavaksi.

Tilanne on jatkunut samana koko syksyn ajan; matkustajat runkolinja 90:stä jäävät toistuvasti Kämmenniemeen, koska yhdyslinja 93 ei odota runkolinjan saapumista vaan lähtee aiemmin kohti Terälahtea/Mäntylää. Joukkoliikenteen asiakaspalvelusta saamme toistuvasti kuulla, kuinka näitä joskus sattuu eikä tilanteelle voi mitään. Tässä tiedoksi kaikki varmasti epäonnistuneet vaihdot Kämmenniemessä iltapäivisin joko kello 14.20 tai 15.20 syksyn ajalta: 11.8., 12.8., 15.8., 16.8., 17.8., 25.8., 26.8., 1.9., 6.9., 7.9., 15.9., 16.9., 19.9., 20.9., 21.9. Listan olen kerännyt teiskolaisten matkustajien viesteistä asiaan liittyen.

Teiskossa välimatkat eivät ole satoja metrejä vaan kilometrejä. Kun bussi ei tule tai se on jo mennyt, saatetaan puhua kymmenien kilometrien kävelymatkoista tai tunnin mittaisesta seuraavan bussin odottelusta taivasalla. Kyse ei ole pikkujutusta, kun bussi jää tulematta.

Nyssen asiakaspalvelu vetoaa kerta toisensa jälkeen kuuden minuutin odotussääntöön: jatkoyhteys odottaa kuusi minuuttia ja sitten se lähtee, oli runkolinja tullut tai ei. Melkoista hölmöläisten touhua! Mikä virka on yhdyslinjalla, joka ei odota runkolinjaa? Miksi on luotu aikataulut ja kieltäydytään niitä nyt muuttamasta, kun aivan selvästi nähdään, ettei tuo kuusi minuuttia riitä odotteluajaksi? Runkolinja 90 tulee 30 kilometrin päästä ja on erittäin käytetty linja. Kuuden minuutin heitto saapumisajassa päätepysäkille on täysin kohtuuton vaatimus. Sen verran heittää matkantekoaika jo henkilöautolla tuota väliä kulkiessa.

Ennen linjauudistusta Teiskossa joukkoliikenne oli harvaa, mutta luotettavaa. Kuljettajat olivat aina samoja, jotka tiesivät reitit ja asiakkaat. Oli ihanan huojentavaa laittaa taannoin oma pieni koululainen bussiin kun tiesi, että huolenpito jatkui myös matkalla kouluun. Tällaista palvelua emme toki vaadi, mutta ihanaa ja erityistä se oli. Nyt saadaan toistuvasti kuulla, ettei kuljettaja ole osannut reittiä, eikä ole tiennyt että hänen tulee odottaa runkolinjaa (edes sen maagisen kuusi minuuttia).

Teiskolaisilla lapsilla kai on edelleen oikeus valita koulunsa harrastuneisuutensa ja kykyjensä mukaan ja siirtyä halutessaan painotusopetukseen. Teiskolaisilla nuorilla on kai edelleen oikeus käydä ammattikoulua tai lukiota. Teiskolaisilla aikuisilla on kai oikeus olla omistamatta autoa tai ajokorttia, ja silti tehdä työtä muualla kuin omassa pihassa. Kaikki tämä vaatii toimivan ja luotettavan joukkoliikenteen, joka meiltä nyt puuttuu täysin.

Paperilla hieno idea runko- ja yhdyslinjoista ja vuorojen lisäämisestä on osoittautunut totaaliseksi katastrofiksi. Joukkoliikenne joutuu valitettavasti pian kantamaan osavastuun mahdollisista uusista koulupudokkaista; on liian stressaavaa ja ahdistavaa käydä koulua, kun ei tiedä miten sinne aamulla pääsee ja miten sieltä pääsee iltapäivällä kotiin. Tässä puhutaan kymmenistä lapsista ja nuorista.

Me teiskolaiset olemme erittäin pettyneitä syksyn joukkoliikenteeseen. Olemme myös hädissämme, koska lapsemme jäävät päivittäin pysäkeille linjojen paetessa jopa nenän edestä, eikä kukaan tunnu ottavan asiaa tosissaan. Vielä kerran jaksan toivoa, että joku kantaisi vastuuta ja antaisi arvon myös Teiskosta kulkeville lapsille, nuorille ja aikuisille. Jotakin on tehtävä erityisesti iltapäivien yhdyslinjoille, jotta asiakkaat pääsevät kotiin saakka.

Saija Pitkänen

Tampere