Ihmislajin liikkumisen järjestämisestä on tullut iso osa planetaarista ekologista kriisiä. Liikenteen vaikutukset ylittävät näköjään käsityskykymme, sillä vieläkään emme ole valmiita tarkastelemaan kriittisesti liikennettä ja tekemään sille radikaaleja muutoksia.

Nyt uutisoidaan niin sanotusta Puskiaisten oikaisusta ja siihen liittyvistä valtavista rakennushankkeista. Tässä yhteydessä on käytetty termiä ”kestävyys” täysin kestämättömällä tavalla, ikään kuin metsän tuhoamisesta seuraisi jotain kestävää.

Kaikkialle ulottuen ja hallinnasta karanneena ”liikenne” osoittaa kipeästi ihmisen toiminnan käsittämättömän laajuuden. Suljemme silmämme ja toteutamme yhä uudelleen samaa tuhoisaa luuppia: rakennamme teitä metsiin ja pilkomme muunlajisten eläinten elinpiirit.

Emme kuuntele tiedettä, joka on jo pitkään osannut kertoa meille kuudennesta sukupuuttoaallosta. On hyvin tiedossa, ettei jäljellä ole juuri paikkaa, jonne tie ei veisi. Meillä ei ole varaa eikä oikeutta rikkoa enää ainoatakaan palaa luontoa. Vastuun pakenemisen on loputtava, tarvitsemme toimintaa, joka voi olla vauhdin hidastamista ja tekemättä jättämistä.

Aidosti kestävä liikenne tarkoittaa muiden vaihtoehtojen keksimistä kuin uusien ohitusteiden rakentamista ja autoliikenteen edistämistä.

Vappu Susi

Sastamala