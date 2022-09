Heinäpuiston säilyttämistä vaatii adressin yli kaksituhatta allekirjoittajaa.

Brittikuvanveistäjä Thomas Houseago ystävineen edistää Sara Hildénin taidemuseon näyttelyllään Tampereen kansainvälistä näkyvyyttä. Tällaiset tapahtumat ovat mahdollisuus tuoda esille Tamperetta kulttuurikaupunkina ja sen luonnonläheisyyttä.

Tampereen mainetta puistokaupunkina vahvistaa se, että pormestariohjelmassa on maininta keskustan arvokkaimpiin puistoalueisiin kuuluvan Eteläpuiston säilyttämisestä. Kahdeksan vuoden kiistely puistoalueen kohtalosta on päättymässä parin vuoden kuluttua, kun jätevesiputkien kokoamistyö on ohi ja Eteläpuistoa päästään kehittämään puisto- ja virkistysalueena, kuten apulaispormestari Pekka Salmi linjasi (AL 17.8.).

Lue lisää: Paljon kuntalaisia puhuttanut päätös Tampereen Eteläpuiston työmaakäytön sallimisesta kumottiin – Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun kolmella edellytyksellä

Arkkitehti Wivi Lönnin juhlavuonna myös Tampereen arkkitehtuurista on keskusteltu. Vähäiselle huomiolle on toisaalta jäänyt arkkitehti Lars Sonckin 1900-luvun alussa laatima Pyynikinrinteen asemakaava, joka edustaa aikakautensa kaupunkirakennustaiteen parhaimmistoa, maaston muotoja myötäilevine katuineen, katujen päätteineen, toreineen ja puistoineen.

Yhtenä osana Sonckin asemakaavaa on Heinätori, josta puolet myöhemmin muutettiin Heinäpuistoksi, ja viereinen viheralue nimettiin Mirkka Rekolan puistoksi. Moni on nyt huolissaan, miten tälle merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) luokitellulle alueelle tulee lähiaikoina käymään. Uhkana on, että Tampereen taidemuseon laajennus rahoitettaisiin myymällä rakennusoikeutta muun muassa Heinäpuistosta ja sallimalla rakentaa puiston tilalle kerrostaloja.

Heinäpuiston rakennusoikeuden myymisestä saatava tuotto olisi niin vähäinen, ettei arvokkaan Heinäpuiston uhraaminen ole taloudellisesti perusteltua. Lisäksi suunnitellut kerrostalot poikkeaisivat mittakaavaltaan Pyynikinrinteen RKY-alueen puutalojen mittakaavasta moninkertaisesti, kuten Ely-keskus on lausunnossaan esittänyt. Uudisrakennukset peittäisivät myös näkymän tulevan taidemuseon laajennuksen näköalatasanteelta Pyynikin suuntaan (Julkunen AL 16.9.) Ja lopulta, Heinäpuisto on puistoaluetta, jonka rakentaminen merkitsisi alueen muutenkin vähäisten viheralueiden supistumista.

Lue lisää: Heinätori pitää säilyttää – se on enemmän kuin viheralue

Heinäpuiston säilyttämistä vaatii adressin yli kaksituhatta allekirjoittajaa. Nyt punnitaan, mikä on päättäjien valmius kuunnella kuntalaisten mielipidettä, luopua rakennusoikeuden myymisestä ja vaalia Tampere-kuvaa rakennuskulttuurin ja puistojen osalta. Heinätori ja Heinäpuisto puineen, istutuksineen ja suojeltuine puutaloineen muodostavat historiallisen ja harmonisen kokonaisuuden, joka on tärkeää säilyttää.

Seppo Aura

Tampere