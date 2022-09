Sairaanhoitajien ja muiden hoitajien ansioista on puhuttu paljon. Eikä syyttä, sillä alhaisiahan ne ovat. Tämä asia on jo tiedetty vuosikymmeniä, mutta kukaan ei ole tehnyt asian eteen mitään. On ollut punainen tai vihreä tai sininen hallitus, mutta ei heistä ole ottanut asiaa ajettavaksi. Kaikilla heillä olisi ollut mahdollista hoitaa asia kuntoon. Aina on asia siirretty seuraavalle hallitukselle.

Kukaan ei ole minun muistini mukaan puhunut hoitajien työajoista mitään. Heillä saattaa olla mitä ihmeellisemmät työajat, ettei mielikuvituksella ole rajoja.

Mikään ihme ei ole, että hoitaja voi joutua tekemään seitsemän yötä peräkkäin yövuoroa. Ja kahden vapaapäivän jälkeen alkaa työ aamuvuorolla. Voi hyvin kysyä, että onko tämä hoitaja työkykyinen?

Kun ansiot ovat pienet ja työaikajärjestelmä on huono, ei silloin pidä ihmetellä, miksi ei alalle tule riittävästi hoitajia vaan paremminkin lähtevät pois. Parannusehdotuksia olisi, että päivätyössä olisi enemmän hoitajia.

Ja vuorossa olevilla olisi sama mikä on teollisuudessakin. Ensin on neljä päivää aamuvuoroa kello 7–15. Sitten on yksi vapaapäivä. Sitten olisi neljä päivää iltavuoroa kello 15–23 ja yksi vapaapäivä. Sen jälkeen on 4 yötä yövuoroa kello 23–07. Yövuorojen jälkeen olisi kuusi päivää vapaata.

Paremmalla työvuorojärjestelmällä saadaan lisää hoitajia työhön ja tietenkin ansiotasoa on pakko nostaa.

Arto Nissi

Valkeakoski