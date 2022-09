Oikeus osallistua työvuorojensa suunnitteluun on merkittävä osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta, kirjoittaa aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Miko Bergbom.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on käynnistetty hankkeita, joilla pyritään siirtymään autonomisesta työvuorosuunnittelusta kohti palvelutarvelähtöistä työvuorosuunnittelua. Hankkeet ja sen pilotoiminen koko hyvinvointialueen käyttöön herättävät hoitohenkilöstön parissa ymmärrettävää huolta.

Erityisen huolestuttavaa on, että hoitohenkilöstö on jätetty epätietoisuuden tilaan asian kanssa. Asiaa ei myöskään ole käsitelty poliittisen koneiston kanssa. Hoitohenkilöstö on kerännyt valtavan adressin, joka on 21.9.2022 mennessä kerännyt yli 3 000 nimeä.

Hoitohenkilöstön jaksaminen on kaikki kaikessa, tilanteessa, jossa myös Pirkanmaata vaivaa valtava henkilöstöpula. Olisikin vastuutonta tässä tilanteessa ajaa valmistelua kohti kriisitilannetta, joka pahimmillaan lietsoisi vakavan luottamuspulan henkilöstön ja johdon välille.

Oikeus osallistua työvuorojensa suunnitteluun on merkittävä osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta.

Miko Bergbom

aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja (ps.), Sastamala