Syyskuun viimeinen viikko on kuurojen viikko. 23.9. vietetään kansainvälistä viittomakielen päivää.

Kuurojen äidinkieli on viittomakieli. Viittomalla voi jutella mitä tahansa.

Kaikkien kuurojen on saatava palvelu heille ymmärrettävällä kielellä. Jokaisen pitää saada tasa-arvoinen kohtelu siitä huolimatta, kuuleeko vai ei.

Kuurous ei estä opiskelua. Kuurolla on oikeus opiskeluun ja viittomakieleen. Opiskelutulkki paikalle. Opiskelutulkki voi tulkita viittomakielelle, mitä opettaja puhuu. Opiskelutulkki voi tulkita myös, mitä opiskelijat puhuvat kuuron opiskelijan takana.

Osa oppilaitoksista ei halua ottaa kuuroa opiskelijaksi viittomakielen takia. Kannattaa tehdä syrjintäilmoitus, jos oppilaitos ei halua ottaa kuuroa opiskelijaksi ilman perusteita.

Syrjintätapauksille on tultava loppu.

Viittomakieli on vieras kieli kuuleville. He eivät opi viittomakieltä koulussa, koska ei ole viittomakielen opetusta. He oppivat englantia, ruotsia ja saksaa. Sen takia he eivät ymmärrä, mitä viittomakieli on.

Jokaisella kuurolla on oikeus ihmisarvoon, hyvään elämänlaatuun, opiskeluun ja viittomakieleen.

Anna Kiiski

Tampere