Kirjastot eivät ole enää täysin hiljaisia tiloja, vaan kirjastoissa järjestetään esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja konsertteja, kirjoittaa kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Pääkirjasto Metson äänimaisema on herättänyt keskustelua mielipidepalstalla. Kirjastojen lakisääteisenä tehtävänä on tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjastot eivät ole enää täysin hiljaisia tiloja, vaan kirjastoissa järjestetään esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja konsertteja, joista syntyy ääntä kirjastotilaan. Myös opiskelun tavat ovat muuttuneet, ja perinteisen yksin lukemisen rinnalle on tullut paljon ryhmä- ja projektitöitä.

Poikkeusvuosien jälkeen asiakkaat ovat iloksemme palanneet kirjastoon sankoin joukoin. Esimerkiksi pääkirjasto Metsossa Tampereella käy nyt päivittäin jopa 3 000 asiakasta, joiden erilaisiin toiveisiin ja tarpeisiin pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan.

Muutama vuosi sitten Metson remontissa lisäsimme tuntuvasti opiskelu- ja työskentelytiloja, joita meiltä oli kovasti toivottu. Tiloja luotiin erilaisiin tarpeisiin: on esimerkiksi avointa työskentelytilaa, kaksi hiljaista lukusalia, joissa edellytämme täyttä hiljaisuutta ja työrauhaa, sekä lukemiseen ja työskentelyyn tarkoitettu lehtisali, jossa saa myös keskustella rauhallisesti ja vastata puhelimeen. Lisäksi Metsossa on kolme maksutonta projektihuonetta pienryhmätyöskentelyyn.

Kehitämme palveluitamme ja tilojen käytön tapoja jatkuvasti, jotta kirjasto olisi asiakkaille miellyttävä paikka. Esimerkiksi keväällä pääkirjasto Metson lehtisaliin asennettiin peiteäänijärjestelmä, jolla pyrittiin ratkaisemaan akustiikan haasteita.

Olemme iloisia, että kirjaston tilat houkuttelevat ihmisiä viihtymään, lukemaan, tekemään, opiskelemaan ja kohtaamaan toisiaan. Toivomme, että asiakkaat ottavat muut kirjastossa asioivat huomioon, ja huomautamme tarvittaessa häiritsevästä käytöksestä.

Niina Salmenkangas

kirjastopalvelujohtaja, Tampereen kaupunginkirjasto