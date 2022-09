Kaavoitus uhkaa peltoa – pelto on ruuantuotannon perusta, ei joutomaata

Peltojen ja peltomaisemien pitäisi olla kansakunnan erikoissuojeluksessa.

Omistan maatilayhtymän, jonka maille ja pelloille Nurmi-Sorilaan Tampereella on suunniteltu Ruotulasta siirtyvää golfkenttää. Se oli meille yllätys.

Lue lisää: Tällaiselle paikalle suosittu golfkenttä halutaan siirtää Tampereella – Katso kartta ja 10 miljoonan euron suunnitelmat

Hienoa kylämaisemaa ei voi noin vaan muuttaa harvalukuisten käyttäjien pelikentäksi. Käytännön viljelijänä arvostan suuresti viljelymaisemaa ruoan tuottajana. Pelto on viljelijälle tuotantoväline, jota ilman kansakunnan elintarviketuotantoa ei voida taata. Peltojen ja peltomaisemien pitäisi olla kansakunnan erikoissuojeluksessa.

Pääministeri Sanna Marininkin mielestä Suomen jokainen viljeltävä peltohehtaari pitää olla mukana ruoantuotannossa. Valitettavasti kaavoittaja näkee pellot joutomaana, jotka tulisi saada tuottavampaan käyttöön.

Sodan uhka ja ilmastonmuutos ovat saaneet politiikkojen päät kääntymään. Myös kaavoittajan tulisi herätä todellisuuteen ja rauhoittaa tuotantokyvyltään parhaat pellot vain elintarviketuotantoon, sijainnista riippumatta.

Vanhoja metsiä suojellaan, hyvä niin. Luonnon monimuotoisuus säilyy. Samaa luontoa on myös pelto, joka mikrobien ja pieneliöiden kasvualustana takaa jatkuvasti pellon tuotantokyvyn. Pelto ei ruoki ainoastaan kansakuntaa, vaan osansa saavat myös monet pölyttäjä hyönteiset. Huoli pölyttäjien vähenemisestä on aiheellinen. Luonnolla on hätä, kaikki ei ole kohdallaan niin kuin ennen. Luontoa tulee vaalia kunnioittaen.

Lue lisää: Aki Heikkilä, 26, peri ammatin, joka on ollut hänen suvussaan 1500-luvulta – nyt hän kertoo, miksi ala ei enää houkuttele nuoria: ”Rahan saa helpommalla jostain muualta”

Kylätie peltomaiseman halki tarjoaa luonnossa kuntoaan vaalivalle oivallisen mahdollisuuden siirtyä asvalttitieltä liikenteen katkusta puhtaaseen luontoon ja maisemaan. Viljellyt pellot antavat patikoijalle mahdollisuuden tutustua siihen maisemaan, josta leipä tulee markettien hyllyille. Runsas kasvusto peltoaukealla on kuin keuhkot, jotka puhdistavat saastunutta ilmaa. Mikä on patikoijan hengitellä puhdasta happirikasta ilmaa.

Pellot ja peltomaisema eivät ole joutomaata, jonka kaavoittaja voisi osoittaa vaikkapa golfkentäksi. Viljeltynä luonto säilyy ennallaan. Tummaverkkoperhoset ja erikoiset kovakuoriaiset saavat elää omaa elämäänsä rauhassa. Kasvillisuus ja eläimistö säilyvät. Esimerkiksi kevään ensimmäisiin muuttolintuihin kuuluva töyhtöhyyppä saa sekin pesiä tutulla peltolohkolla.

EU tulee kieltämään luonnon hävittämisen ja siihen kuuluu myöskin pelto ja peltomaisema. Ilmastonmuutos ja epävakaa maailmantilanne tuovat tullessaan uhkia, joita kaavoittajan tulisi ottaa huomioon. Sekä uutiskuvat sotaa käyvästä Ukrainasta, että kuivuuden runtelemasta Afrikasta ja Eurooppaan levinneistä ennen näkemättömistä helleaalloista kertovat karua kieltään.

Ollaanko viljelijän pelto, tuotantoväline, siirtämässä aivan muuhun käyttöön. Kivikasat peltojen reunoilla kertovat esi-isien uurastuksesta. Menneitten sukupolvien työn seurauksena syntyivät viljavat pellot ja peltomaisemat, viljeltäväksi ja varjeltavaksi.

Kaavoittajan työnä on luoda sellainen kylämaisema, jossa viihtyvät jo kylässä asuvat, että uudet kotinsa rakentavat asukkaat, on väljyyttä, vihreyttä ja peltoja joissa viljakin kasvaa.

Juhani Rikala

Tampere