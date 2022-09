Venäjän Ukrainaan kohdistaman sodan ja siitä aiheutuneen energiakriisin vuoksi tulevana talvena on luvassa hyytävää kyytiä niin meillä ja ennen kaikkea Keski-Euroopassa.

Suomea ja koko Eurooppaa uhkaa sähkön riittävyys ja siitä aiheutuvat vaikeudet. Varavoimalaitoksia on jouduttu käynnistämään jo nyt syyskuussa. Paljon riippuu siitä, miten Olkiluoto 3:n reaktorin testit sujuvat. Jos menee hyvin voidaan ehkä huokaista, mutta täysin varmasti ei sähkön määrä riitä. Niin tai näin sähkön futuurihinnat lienevät tapissa joskus vuoden vaihteessa.

Paljon on puhuttu myös mahdollisista sähkönsyötön katkoksista, joihin jouduttaisiin mikäli valtakunnanverkon kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä. Katkokset olisivat luokkaa 2 tuntia vuorokaudessa, mutta jo tämä aiheuttaisi suuria ongelmia kansalaisten ja yritysten arkeen.

Kansalaisia on solmimistaan sähkösopimuksista riippumatta kannustettu osallistumaan sähkön käytön rajoittamiseen. On tietenkin päivänselvää, että monet tavalliset kotitaloudet ajautuvat taloudellisiin vaikeuksiin tähtitieteelliseksi nousseiden sähkölaskujensa kanssa. Näin erityisesti taloudet, joiden asuntoa lämmitetään suoralla sähköllä. Myös hallituksemme on havahtunut tähän ongelmaan ja miettii ratkaisua.

Mitä tekee Tampereen kaupunki? Kertaalleen romuksi ja nyt kuulemma korjatuiksi tulleita valoverhoja asennetaan taas Hämeenkadun ylle. Kaupungin tästä vastaavan projektipäällikön mukaan ne vievät sähköä ”vain" noin 3 – 4 omakotitalon sähkönkulutuksen verran vuodessa.

Määrä ei ole tietenkään paljon jo muutenkin velkaantuneessa Tampereen taloudessa. Mietin kuitenkin, kannustaako tämä ihmisiä säästämään sähköä, ymmärtämään oman sähkönkulutuksensa tulevia seurauksia ja osallistumaan kansallisiin säästötalkoisiin puhumattakaan ilmastonmuutoksesta.

Mielestäni julkisen tahon eli tässä tapauksessa kaupungin tulisi näyttää esimerkkiä ja luopua kokonaistilanne huomioiden täysin turhista ja vain sähköä kuluttavista hankkeista kuten Valoviikot!

Antti-Jussi Kuusisto

Tampere