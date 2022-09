Oireyhtymän kokonaisvaltaisuus ohitetaan liian usein, siihen kuuluu rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä, kirjoittavat Elina Purho ja Anna Halminen Gynekologisesta potilasjärjestö Korento ry:stä.

PCOS:n eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymän kanssa elää jopa 10 – 18 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista syntymässä naiseksi määritellyistä. PCOS nähdään usein erityisesti lapsettomuusongelmana, mutta tällöin oireyhtymään liittyvät muut oireet ja kohonnut riski vakaviin liitännäissairauksiin ohitetaan joko osittain tai kokonaan. Uusimpien tutkimusten mukaan munasarjojen monirakkulaoireyhtymä vaikuttaa merkittävästi myös työssäjaksamiseen ja lisää sairauspoissaoloja.

PCOS on hormonihäiriö, jonka tyypillisiä oireita ovat häiriöt kuukautiskierrossa sekä kehon karvojen liikakasvu. Oireyhtymän kanssa elävistä yli puolet on ylipainoisia ja monilla on taipumusta erityisesti keskivartalolihavuuteen. Se on lisäksi yksi merkittävimmistä syistä lapsettomuuden taustalla.

Yleisyydestään huolimatta PCOS on edelleen heikosti tunnistettu ja oireyhtymän kokonaisvaltaisuus ohitetaan liian usein. Oireyhtymään kuuluu rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. PCOS:n eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymän kanssa elävillä on myös suurentunut riski sairastua kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, metaboliseen oireyhtymään sekä yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ja masennusoireisiin.

Mikäli PCOS nähdään vain munasarjojen monirakkulaisuutena tai häiriöinä kuukautiskierrossa, monen tarve hoidolle ohitetaan täysin. PCOS:n kanssa elävät toivovat hoidolta moniammatillisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Ketään ei pitäisi jättää yksin diagnosoinnin jälkeen.

Elina Purho

toiminnanjohtaja, Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry

Anna Halminen

järjestökoordinaattori, Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry