Mikäli haluamme olla kirkkona ihmisten arjessa läsnä on meidän hyväksyttävä kirkon moniäänisyys, kirjoittaa kirkkovaltuutettu Eeva-Liisa Juurijärvi.

Tänä syksynä on edessä evankelisluterilaisessa kirkossa seurakuntavaalit. Vaalipäivä on 20. marraskuuta. Äänestysaktiivisuus ja ehdokkaiden kampanjointi on tavallisesti ollut laimeaa. Vaaliuurnille on lähtenyt vain aktiivisimmat kirkonjäsenet. Se on harmi, sillä varsinkin jäsenmäärältään pienissä seurakunnissa käy niin, että yllättävän moniääninen seurakunta saa yksiäänisen konservatiiviset päätöksentekijät.

On tärkeää, että seurakuntavaaliehdokkaat tuovat avoimesti esille, millä tavalla he haluavat rakentaa kirkkoamme 2020-luvulle. Polttavista ja painavista aiheista kristityillä ei ole pulaa, kuten luomakunnan varjelusta ja diakoniatyöstä aina vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen.

Nykyisin seurakunnilla on omat strategiansa, joissa korostetaan hyviä asioita, kuten seurakuntalaisten arjessa läsnä olemista.

Mikäli haluamme olla kirkkona ihmisten arjessa läsnä on meidän hyväksyttävä kirkon moniäänisyys. Tuolta asialta emme voi enää ummistaa silmiämme.

Kaikkien kirkollisveronmaksajien eurot on tasapuolisesti vastaanotettu seurakuntien toimintaa tukemaan. Talous ja jäsenkato saavat keskustelua aikaan kirkossakin päättäjissä. Jäsentensä verotusoikeus on kautta aikain ollut kansankirkollemme etuoikeus. Kirkko itse haluaa näyttäytyä ajassa elävänä kirkkona, mutta vaarana on tulla muistojen mausoleumiksi.

Kuten olemme nähneet, kirkon ovi on kevyt sulkea, mutta raskas avata. Kirkkoa ei voi valitettavasti muuttaa ulkopäin lähtemällä, vaan sisältä päin toimimalla.

Eeva-Liisa Juurijärvi

kirkkovaltuutettu, Ikaalinen