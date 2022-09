Liikennemelu on jo vuosia ollut todellinen ongelma Tampereella Pyynikintiellä ja sen ympäristössä. En tarkoita Pyynikin ajoja tai tavanomaista kaupunkiliikennettä vaan viikonloppujen yöllisiä kokoontumisia, joissa on satoja ajoneuvoja, joista lähes jokainen on viritetty vain tuottamaan mahdollisimman paljon ääntä.

Kaupunki on pitkään ollut haluton puuttumaan ongelmaan. Viime vuonna kokeiltiin Pyynikintiellä menestyksekkäästi hidasteita, mutta vain väliaikaisesti. Viime keväänä kävi myös ilmi, että yöllistä liikennettä on mahdollista rajoittaa Pyynikintiellä ainakin silloin, kun Hotelli Rosendahlissa nukkuu Leijonia. Nähtäväksi jää koskeeko linjaus myös Pyynikillä mahdollisesti yöpyviä Huuhkajia, Helmipöllöjä tai Susiakin.

Antti Hirvonen

Tampere