Rakennettava alue edustaa monelle sitä viimeistä laajempaa yhtenäistä virkistysmetsää, josta löytyy vielä luontohelmiä.

Ely-keskuksen ja Lempäälän kunnan kommentit moottoritien niin sanotusta Puskiaisten oikaisusta olivat surullista luettavaa (AL 10.9.). Taas kerran toistetaan ikuisen kasvun ilosanomaa, jossa luonnolla tai ihmisen hyvinvoinnille ei anneta mitään painoarvoa. Ei myöskään ymmärretä, että kaikki kasvu pohjautuu lopulta luonnon kantokykyyn. Luontokadon suhteen olemme jo lähellä peruuttamaton keikahduspistettä. Katsomme kauhulla, kun Jair Bolsonaro polttaa Brasilian sademetsät, mutta samalla silmääkään räpäyttämättä olemme valmiit tuhoamaan Tampereen keskustan kokoisen alueen lähiluontoa.

Lue lisää: Kiistelty moottoritien oikaisu halutaan rakentaa Lempäälästä Pirkkalaan – valmistelussa ratkaiseva käänne: ”Ei ole tullut esiin mitään estettä”

Lue lisää: Mitä kunnat ajattelevat suunnitellusta moottoritien oikaisusta Lempäälästä Pirkkalaan? – Hanketta vastustaa adressissa yli 5 400 allekirjoittajaa

Ely-keskus ei näe hankkeen toteuttamiselle mitään estettä, koska ilmeisesti heidän mielestään laajat ja peruuttamattomat vaikutukset luonnolle, alueen sekä lähialueen ekosysteemille eivät merkitse mitään. Lisäksi halutaan luoda edellytyksiä liikennemäärien kasvulle, kun suunnan pitäisi olla päinvastainen. Samoin lentoliikenteen lisääminen 2-kehätien avulla ei mitenkään auta päästöjen vähentämisessä. Myös perustelu melun vähenemisestä ontuu, koska tulevaisuudessa olisi vain useampi meluisa tie ja meluongelma vain leviäisi entistä laajemmalle.

Lempäälän kunnan kantoja on myös vaikea ymmärtää. Miten hanke edistää kestävän maankäytön toteutumista, kun rakennetaan neitseelliseen luontoon, kaikki tyhjästä? Ja putkinäköinen vetoaminen maakuntakaavaan ja siihen, että alue on kuitenkin varattu työpaikka-alueiden maankäytölle, ja millään muulla ei ole merkitystä, ei vakuuta. Maakuntakaava ei ole ehdoton totuus, etenkin kun maailma on muuttunut ja hälyttävä tieto maailman luonnontilasta on lisääntynyt viime vuosina. Voisikin sanoa, että tällainen hanke ei edusta enää tätä aikaa, jossa elämme.

Rakennettava alue edustaa monelle sitä viimeistä laajempaa yhtenäistä virkistysmetsää, josta löytyy vielä luontohelmiä. Lisäksi alue on todella aktiivisessa käytössä kesät ja talvet. Etenkin hiihtolatu Hakkarin ja Pirkkalan keskustan välillä on jotain poikkeuksellista. Vaikka luonnolle ei laskisi rahallista itseisarvoa, niin pelkästään alueen vaikutus ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen luo merkittäviä säästöjä terveydenhuoltoon.

Tiehankkeen ohjausryhmällä olisi mahdollisuus tehdä päätös, josta tukevatkin sukupolvet olisivat ylpeitä ja jättää Puskiaisen oikaisun ja ja 2-kehätien pöydälle.

Lauri Lehti

Tampere