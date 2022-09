Lakisääteisellä ja pakollisella työeläkevakuutuksella varaudutaan työkyvyttömyyden, vanhuuden ja perheenhuoltajan kuoleman riskeihin.

Pääkirjoituksessa (AL 8.9.) kirjoitetaan, että yrittäjien pitäisi saada itse päättää eläkkeis-tä. Kirjoituksessa nostetaan esityksen ongelmaksi yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisen työtulon sitomisen mediaanipalkkaan.

Lue lisää: Yrittäjän pitäisi saada päättää eläkkeestään

Lakiesityksen mukaan YEL-työtulon tulisi jatkossakin vastata yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa. Kokoaikaista työtä tekevien toimialan mediaanipalkan lisäksi eläkelaitos ottaisi huomioon myös muita seikkoja, kuten yrittäjän ammattitaidon ja kokemuksen, yritystoiminnan kausiluonteisuuden, koko- tai osapäiväisyyden, työntekijöiden määrän sekä liikevaihdon. Esimerkiksi yrityksen laskutustietojen perusteella työpanoksen arvo voisi olla mediaanipalkkaa matalampi. Myös yrittäjä itse voisi antaa kyseisiä tietoja eläkelaitokselle.

Kirjoituksessa todetaan, ettei yrittäjiä ole kuultu lainvalmistelussa.

YEL-muutoksia valmisteltiin lähes viisi vuotta kahdessa kolmikantaisessa työryhmässä, joissa on ollut työmarkkinakeskusjärjestöjen lisäksi edustettuna Suomen Yrittäjät. Lakiesityksessä on kysymyksessä verrattain pieni muutosesitys, jolla täsmennetään ja vahvistetaan nykyisen lainsäädännön perusperiaatteita. Esitys oli myös julkisesti nähtävillä ja lausuttavissa valtioneuvoston hankeikkunassa. Suomen Yrittäjät ja eräät muut tahot antoivat siihen erillisen lausunnon.

Kirjoituksessa kysytään, miksi yrittäjällä ei saisi olla vapaus kerryttää eläkettä itselleen sen verran kuin parhaaksi näkee, tavalla jonka itselleen eniten tuottavimmaksi kokee?

Lakisääteisellä ja pakollisella työeläkevakuutuksella varaudutaan työkyvyttömyyden, vanhuuden ja perheenhuoltajan kuoleman riskeihin. Sekä työntekijät että yrittäjät osallistuvat näiden sosiaalisten riskien kantamiseen. Työntekijäkään ei voi vaikuttaa siihen, mistä osasta työtuloja työeläkevakuutusmaksuja maksetaan.

Alivakuuttaminen voi myös vinouttaa yrittäjien välistä kilpailuasetelmaa ja ohjata, palkataanko työtä tekemään työntekijä vai teetetäänkö työ yrittäjällä. Reilun kilpailun näkökulmasta on suotavaa, että kaikkiin sovelletaan lakia yhdenmukaisesti ja sen mukaisesti kuin sitä on ollut tarkoitus soveltaa.

Valitettavasti yrittäjien työtulo on vahvistettu valtaosin sen mukaan kuin yrittäjä on hakemuksessaan ilmoittanut. Tämä on osaltaan johtanut niin sanottuun alivakuuttamiseen, jolloin työtulo on vahvistettu lain edellyttämää tasoa alhaisemmaksi. Jos YEL-työtulo on vahvistettu nykyisen lain mukaiselle tasolle, YEL-maksunkaan ei pitäisi nousta lakimuutoksen myötä.

Jaana Rissanen

johtaja, eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö, sosiaali- ja terveysministeriö