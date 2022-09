Hätähuuto vastasyntyneiden tehon puolesta: moni hoitaja on irtisanoutunut

Jäljellä olevat hoitajat katsovat tilannetta järkyttyneenä, pelon sekaisin tuntein, kirjoittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen Pilvi Kärkelä.

Nouseeko meille hätä Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin vastasyntyneiden lasten tehohoidon kriittisestä tilanteesta?

Huoli pienistä elämän aluista, kaikkein hauraimmista on todellinen. Monia pitkäaikaisen kokemuksen omaavia hoitajia on irtisanoutunut työstään. Työ on raskasta kolmivuorotyötä, henkisesti ja fyysisesti haastavaa.

Tays vastaa vastasyntyneiden tehoyksikössä sairaiden ja kirurgista hoitoa tarvitsevien hoidosta Pirkanmaalla sekä erityisvastuualueen sairaaloiden potilaista, joiden hoito vaativien ja harvinaisuutensa vuoksi on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin. Tilannetta vaikeuttaa myös muualta tuotavien vastasyntyneiden potilaiden hoitaminen Taysissa.

Helsingin päässä tilanne on kriisiytynyt hoitajapulan vuoksi, mistä huolestunutta viestiä myös saamme. Husissa tilanne on ollut kaoottinen, jossa hoitajapulan ja hoitopaikkojen vähyyden vuoksi vastasyntyneitä potilaita siirretään tarvittaessa Taysiin. Kaaos on valmis, ketä ehditään hoitamaan!

Jäljellä olevat hoitajat katsovat tilannetta järkyttyneenä, pelon sekaisin tuntein; kuinka tästä selvitään?

Hoitajat haluavat tehdä kaikkensa turvallisen potilashoidon turvaamiseksi. Vastasyntyneiden tehohoidon tarve on kasvanut useana vuonna. Tilanteeseen ei ole tulossa helpotusta ja siksi on erityisen tärkeää panostaa osaavaan ja hyvinvoivaan henkilökuntaan. Tässä mitataan meidän jokaisen ihmiskäsitys ja arvomme. Nyt tarvitaan pikaisia toimenpiteitä hoitajien ja hoitopaikkojen riittävyyden turvaamiseksi. Tilanne on kestämätön näiden pienten potilaiden, vanhempien ja hoitajien näkökulmasta.

Pilvi Kärkelä

PSHP:n valtuuston jäsen (kesk.), Kihniö