Hoitajille kuuluu kahvit – henkilöstöstä on pidettävä hyvää huolta

Nykyistä henkilöstöetujen keskimääräistä tasoa tulee pitää jatkossa minimitasona, kirjoittaa aluevaltuutettu Lassi Kaleva.

Aikoinaan isäni, gynekologi Matti Kaleva, oli lääketieteen kandina harjoittelemassa Kaupin keuhkotautiparantolassa. Henkilökuntaetuihin kuului tuolloin kahvi.

Nyt yli 50 vuotta myöhemmin muun muassa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ollaan todella huolissaan kahviedun jatkumisesta, kun sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät uuden hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuutettuna katson, että muun muassa kahviedun tulee ehdottomasti jatkua myös uuden työnantajan palveluksessa. Taysin käytäväkeskustelut henkilöstöetuuksien leikkaamisista tulee ottaa vakavasti.

Tarvitsemme lisää tekeviä käsiä. Ilman tekeviä käsiä emme ole yhtään mitään. Pirkanmaan hyvinvointialueen etu on mutkaton yhteistyö henkilöstön kanssa. Kilpailu työvoimasta on sote- ja pelastusalalla kovaa. Meidän tulee olla haluttu työnantaja. Hyvät henkilöstöedut lisäävät hyvinvointialuetyönantajan vetovoimaa ja pitovoimaa. Henkilöstöeduilla on suuri merkitys myös työntekijän työssä jaksamisen kannalta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaosto käsitteli kokouksessaan 17. elokuuta listausta henkilöstöeduista, jotka sitten aikanaan tulevat hyvinvointialueen hallituksen päätettäväksi. Oma kantani on, että nykyistä henkilöstöetujen keskimääräistä tasoa tulee pitää jatkossa periaatteellisena minimitasona, jota minimitasoa pitää tarpeen mukaan rohkeasti myös kohottaa.

Henkilöstöetuihinhan kuuluu muun muassa maksuvälinepalveluita, lounasetua, merkkipäivämuistamisia, yhteisöllistä toimintaa, tukea virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan, kahvia, teetä ja kahvimaitoa. Työntekijöiden toiveet uusista henkilöstöeduista tulee pyrkiä toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Meidän yhteinen tehtävämme on pitää henkilöstöstä hyvää huolta, niin että he pystyvät vuorostaan pitämään hyvää huolta kaikista hyvinvointialueen asukkaista.

Lassi Kaleva

aluevaltuutettu (ps.), Tampere