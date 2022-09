Tosiasioiden tunnustaminen ei tarkoita Venäjän puolelle asettumista, kirjoittaa Hannu Oittinen.

Yli puoli vuotta kestänyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä ennen kahdeksan vuotta kestänyt Ukrainan asevoimien suorittama Donetskin ja Luhanskin alueiden pommitus ja tykkituli ovat vaatineet useiden tuhansien siviilien ja sotilaiden hengen sekä mittaamattomat rakennetun ja luonnonympäristön tuhot. Uhrilukuja en kerro, koska en tiedä niitä, kumpikin osapuoli tehtailee omat lukunsa.

Venäjällä sota esitetään ”erityisoperaationa” lännen laajentumishalujen ja hyökkäysuhan estämiseksi. Uskon, että Venäjällä pelätään ihan oikeasti lännen uhkaa, kuten on pelätty ikiaikaisesti vuosisatojen ajan. Venäjän johto varoitti alkuvuodesta länttä ”punaisen linjan” ylittämisestä, nyt on annettu uusi varoitus Yhdysvalloille Ukrainan aseistuksen kasvattamiseen liittyen. Tilanne voi eskaloitua laajemmaksi sodaksi idän ja lännen välillä, siitähän tässä on kyse.

Tosiasioiden tunnustaminen ei tarkoita Venäjän puolelle asettumista. En kannata Venäjän yhteiskuntamallia, en sen johtajien politiikkaa, en sen raakaa sotaa Ukrainassa, en Venäjän naapurimaiden itsenäisyyden kyseenalaistamista. Mutta en kannata myöskään ”poliittisen lännen” (Yhdysvallat, Nato, EU) ylimielisyyttä suhteessa ”poliittiseen itään”, lännen oikeutta laajeta mielensä mukaan, kumota hallituksia, tappaa valtionjohtajia, viedä demokratiaa asein.

Ilmeisesti moni kuvittelee Nato-johtoisessa kuplassaan, että Venäjän kanssa ei pidä pyrkiä rauhaan vaan sotilaalliseen voittoon. Istukaa hetkeksi alas, sulkekaa silmänne ja hengittäkää syvään. Luuletteko tosiaan, että rauha, vapaus ja oikeus laskeutuu maailmaan Venäjän kukistamisen kautta. Yhdysvallat yritti tätä mallia viimeksi Afganistanissa 20 vuotta ja tulos on tiedossa.

Venäjän raunioilta nousisi todennäköisesti poliittisia hirviöitä, maa joutuisi sisällissotaan, ydinaseet olisivat vapailla markkinoilla ja kansainvälinen kapitalismi aloittaisi ryöstöretken seurauksista piittaamatta. Ainut voittaja olisi Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden sotatarviketeollisuus, kuten on nytkin Ukrainan sodassa, jossa maa on vain idän ja lännen pelinappulana.

Mitä on tehtävä? On lakattava sotimasta, sodan lietsonnasta, sodan rahoittamisesta ja sotaan varustautumisesta. Tämä koskee itää, länttä ja Ukrainaa niiden välissä. Suomi ja Ruotsi ovat valitettavasti menettäneet mahdollisuutensa rauhan aloitteen tekijöinä hakiessaan Naton jäsenyyttä. Naapurusten poliittinen ja sotilaallinen itsenäisyys on mennyttä, kuten uutiset päivästä toiseen käytännössä todistavat, vaikka poliitikot muuta väittävät.

Rauhanaloite tässä tilanteessa ei ole helppo tehtävä. Ukraina on demilitarisoitava YK:n suojeluksessa, itsenäisen Ukrainan rajat on palautettava, Venäjän poliittiset ja sotilaalliset pelot on otettava todesta. Mutta tämä ei riitä, on nostettava katse nykytilanteen ja niihin johtaneiden syiden yli. Ukrainasta on yhdessä luotava rauhan valtio, jonka menestys hyödyttää kaikkia osapuolia.

Sodasta johtuva maailman ruokakriisi on osoittanut, että Ukraina on aivan keskeinen valtio maailman ruokatuotannon ja sitä kautta yhteiskunnallisen vakauden kannalta. Jos Ukraina uhrataan idän ja lännen sotapolitiikalle, tehdään virhe, josta maailma ei välttämättä toivu. Rauhanaloitteeseen pitää kuulua Ukrainan ruokatuotannon turvaaminen, Ukrainan ja Venäjän valtavien alueiden valjastaminen tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon, sitä kautta myös Euroopan energiakriisin ratkaisuun.

Mikä taho ottaa kopin aloitteen tekemiseksi? YK tai sen ruokaohjelma, erilaiset rauhan ja kehityksen yhteisöt, sitoutumattomien maiden liike, puolueettomat Sveitsi. Itävalta, Irlanti tai Malta. Vaihtoehdot ja aika ovat vähissä.

Hannu Oittinen

siviilipalvelusmies 1969-1970, Tampere