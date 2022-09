Erityisesti internet ja erilaiset some-alustat on pullollaan myös tarkoitushakuista ja jopa väärää informaatiota, selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt edistävät oikean tiedon ja demokratian toteutumista, kirjoittaa valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.8. kokouksessaan uudet kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Eettiset toimintaperiaatteet syntyivät havaitusta tarpeesta vahvistaa kaupungin eri toimijoiden välistä luottamusta sekä vahvistaa kumppanuutta.

Tampereen kaupungin eettisten toimintaperiaatteiden tarkoitus on ohjata kaupungin eri toimijoiden päätöksentekoa, toimintaa ja vuorovaikutusta kaupungin työpaikoilla, luottamustoimissa ja julkisuudessa.

Käynnistin valtuuston puheenjohtajana prosessin viime vuoden puolella, jotta meillä olisi mahdollisimman avoin ja eri osapuolia arvostava toimintakulttuuri.

Pelisäännöt olivat laajasti kaupungin hallinnossa valmistelussa ja valtuustoryhmät ovat käsitelleet niitä yhdessä. Hedelmällisellä ja osallistavalla yhteistyöllä saimme luotua toimintalinjan, joka hyväksyttiin lopulta yksimielisesti valtuustossa.

Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja siksi on myös on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan käytänteitä ja yhteisiä tapoja. Erityisesti internet ja erilaiset some-alustat on pullollaan myös tarkoitushakuista ja jopa väärää informaatiota. Siksi selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt edistävät oikean tiedon ja demokratian toteutumista.

Talonpoikaisjärjellä ajateltuna on myös hyvä yhdessä määritellä mitä hyväksymme ja mitä emme. Puheenjohtajana haluan luoda jokaiselle luottamushenkilölle mahdollisuuden tuoda omat mielipiteensä vahvasti esille. Siten saamme jokaisesta täyden potentiaalin käyttöön yhteisen kotikaupunkimme hyväksi - ja sitä yhteistä työtä tarvitsemme ajassamme olevien, isojen haasteiden keskellä.

Väittely ja ristiriitaiset näkemykset eivät ole politiikassa harvinaisia silloin kun tärkeistä asioista yritetään päästä sopuun ja yhteiseen ymmärrykseen. Asioista pitääkin toisinaan voida keskustella jopa kovinkin äänenpainoin, mutta eettisillä periaatteilla luodaan toisia kunnioittavat raamit ja lisätään yhteenkuuluvuutta. Lopulta ei ole suuri työ kohdella toisiamme paremmin haastavienkin asioiden keskellä.

Eettisten periaatteiden toteutumista seurataan myös käytännössä ja niiden halutaan olevan osa päivittäistä kanssakäymistä kaupungissamme. Periaatteet ovat herättäneet myös kiinnostusta muissa isoissa kaupungeissa ja luonnollisesti jaamme mielellämme kokemuksiamme ja kerromme toimintatavoistamme.

Meillä on Tampereen kaupungissa hyvä yhteishenki ja tekemisen tahto - tulokset puhuvat selkeästi puolestamme, Tampere on monilla eri mittareilla Suomen vetovoimaisin kaupunki. Kiitos kaikille luottamushenkilöille, työntekijöille ja kuntalaisille, jotka ovat rakentamassa entistäkin parempaa yhteiskuntaa ja kotikaupunkia.

Ilmari Nurminen

puheenjohtaja (sd.), Tampereen kaupunginvaltuusto