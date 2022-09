Ihmisten taskujen ja pankkitilien tyhjentäminen ei ole kestävää ympäristöpolitiikkaa, kirjoittaa kansanedustaja Veikko Vallin.

Sähkö on nykyaikaisen yhteiskunnan välttämättömyys. Meidän on voitava lämmittää ja valaista kotejamme, laittaa ruokaa, saunoa, katsoa TV:tä ja käyttää tietokonetta. Myös yritystoiminta, työnteko ja monet harrastukset tarvitsevat sähköä.

Siksi sähköstä ei voida tehdä energiayhtiöiden rahastusautomaattia. Eikä sähkö voi myöskään olla poliitikkojen propagandaväline.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas huomautti aiheellisesti, että pelkoja lietsova ilmastokeskustelu on osin syynä suomalaisnuorten ilmastoahdistukseen.

Ilmastotoimia voidaan tehdä pelottelematta ihmisiä ja ajamatta hyvinvointiyhteiskuntaa alas. Ihmisten taskujen ja pankkitilien tyhjentäminen ei ole kestävää ympäristöpolitiikkaa.

Tällä hetkellä eurooppalaiset poliitikot miettivät kuumeisesti, kuinka suuria sähkölaskuja kansalaiset sietävät.

Sähkölaskut ovat räjähtäneet käsiin, koska niin sanottua "vihreää siirtymää" on väkisin juntattu eteenpäin. Koko EU:n hiilidioksidipäästöt ovat vain 8 prosenttia koko maailman päästöistä. Silti niitä on pyritty etukenossa ja hosuen vähentämään. Kyseessä on valetekeminen, jos muu maailma ei seuraa perässä vaan jopa samalla kasvattaa päästöjään. Haluan muistuttaa, että Suomi on jo vähentänyt päästöjään koko 2000-luvun ajan.

Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut talous- ja pakotesota on aiheuttanut suoranaista energiapaniikkia Euroopassa. Talvi tulee ja energian tarve kasvaa. Venäjän energia-apuun ei voida enää vanhaan malliin turvautua.

Se on politiikassa yleistä, että kun yksi puolue keksii muka hyvän teeman, niin muutkin alkavat sitä kaakattaa enempää miettimättä. Näin on käynyt vihreän siirtymän kanssa.

Nyt osa puolueista ottaa jo etäisyyttä ylikunnianhimoisiin ilmastotoimiin. Vaalien läheisyys saa hermostumaan. Vihreän siirtymän aikataulullinen kupla on puhkeamassa. Pienydinvoimalat, vetyteknologia ja muut välttämättömät ratkaisut ovat todellisuutta vasta tulevaisuudessa.

Muuttuneessa maailmassa meidän on tarkasteltava uudelleen jo tehtyjä sitoumuksia ja aikatauluja, muun muassa Pariisin ilmastosopimusta.

Maailman rikkain ihminen Elon Musk sanoo, että sivilisaatio murenee ilman öljyä ja kaasua. Miljardööri varoittaa myös, että vihreään energiaan siirtyminen vie vuosikymmeniä. Huomionarvoista tässä on se, että Musk on ansainnut varallisuutensa sähköautoja valmistamalla ja silti hänkin tunnustaa tosiasiat.

Kuten alussa kirjoitin, edullinen sähkö on peruspalvelu siinä missä muutkin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Poliitikkojen tehtävä on nyt pudottaa sähkön hinta järkevälle tasolle.

Sillä ei juurikaan ole merkitystä, tehdäänkö se verotusta alentamalla, sähkömarkkinaehtoja muuttamalla, reservivoimalat käynnistämällä, hintakatolla tai -porrastuksilla, päästökauppa pysäyttämällä tai suorilla sähköveropalautuksilla. Voidaan käyttää vaikka kaikkia näitä keinoja.

Yhtenä ideana voidaan mainita Viro, jossa valtio viime talvena otti vastatakseen 50 – 100 prosenttia kotitalouksien ja yritysten sähkönsiirtomaksuista.

Kaikki politikointi ja aatteellinen poseeraus sähkön ympärillä pitää lopettaa. Sähkön täytyy olla edullista kaikille.

Veikko Vallin

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (ps)