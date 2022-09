Valtuutettu Ilkka Sasi ehdottaa, että Norjasta rakennetaan kaasuputki Pirkanmaalle.

Niin Pirkanmaalla, Suomessa kuin Euroopassakin on jouduttu viime aikoina pohtimaan, riittääkö sähköä ja lämpöä talveksi. Uralilta putkitetun energian toimitusvarmuuden romahdettua on myös kaasua tarpeen etsiä aktiivisesti muualta, jotta maamme elinvoima voidaan turvata ja samalla pitää eläkeläisten sähkölasku kurissa. Tampere Conversations -tapahtumassa CIA:n ex-pääjohtaja David Petraeus painotti geopolitiikan entistä suurempaa merkitystä osana markkinataloutta. Huoltovarmuus korostuu entisestään – kaasua tarvitaan.

Ensimmäiseksi on syytä hyödyntää Suomen takapihalla Norjassa olevat maakaasuvarannot. Markkinavuoropuhelu kaasuputken rakentamiseksi Norjasta Pirkanmaalle on syytä käynnistää. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan valmistelu mahdollistaa osaltaan kaasuputkihankkeille tarvittaessa nopean hallinnollisen prosessin.

Aktiivinen maakaasupolitiikka Norjan suuntaan voi samalla edistää yhteispohjoismaisen energiamarkkinan toimivuutta. Pohjoismaathan ovat energian suhteen yhdessä omavaraisia.

Toiseksi on tärkeää edistää Euroopan ja Keski-Aasian Bakun kautta yhdistävän Trans-Kaspian kaasuputken valmistumista. Aiemmin suuri osa Keski-Aasian energiasta on kulkenut Eurooppaan Venäjän kautta. Viime aikoina Kazakstan ja Uzbekistan ovat osana turkkilaisten maiden neuvostoa ottaneet etäisyyttä Moskovaan.

Pohjoismainen energiakonsortio kykenisi osaltaan Suomen strategisia intressejä palvellen avittaa putken toteutumista. Energiayhteistyö turkkilaisten maiden kanssa voisi sivutuotteena avata poliittisia solmuja Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistamiseksi.

Kolmanneksi Suomen on tuettava aktiivisesti liuskekaasun käytön mahdollistamista myös Euroopassa. Potentiaalisia liuskekaasuesiintymiä löytyy erityisesti Itä-Euroopasta, joka on eniten riippuvainen Venäjän maakaasusta. Euroopan parlamentin tutkimuspaperissa vuodelta 2014 todettiin, että liuskekaasu ehkäisisi riippuvuutta Venäjän energiasta – hintataso ei tuolloin ollut kilpailukykyinen. Oikea aika toimia on viimeistään nyt.

Yhdysvalloissa edullinen liuskekaasu on korvannut markkinoilla kivihiiltä pitäen paikallisen teollisuuden kilpailukykyisenä vähentäen samalla päästöjä.

Energian hinnan nousu Euroopassa on katkaistavissa. Euroopan parlamentin päätöksellä maakaasu ja ydinvoima ovat nyt vihreän siirtymän energiamuotoja. Maamme tarpeita palvelevat maakaasuhankkeet on saatava mukaan osaksi Verkkojen Eurooppa -hankkeita. Jopa Nigeriasta Saharan halki Eurooppaan kulkevaa putkea on edistetty, kun taas Norjasta Suomeen johtava kaasuputki on vaiettu kuoliaaksi. Niin paikallisesti, eduskunnassa kuin maan hallituksessakin on tehtävä aktiivisesti työtä Suomen strategisten intressien turvaamiseksi.

Ilkka Sasi

Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kok.), Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsen