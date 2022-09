Hyvät arvosanat eivät ole syy oppimisvaikeuksien laiminlyömiseen, kirjoittaa yläkoululainen.

Tunneilla keskittyminen on vaikeaa, eikä mitään tunnu jäävän päähän, vaikka kuinka yrittäisi. Kotiin jää paljon tehtävää, mutta niiden aloittaminen osoittautuu hankalaksi ja keskittyminen herpaantuu usein. Stressaa ja ahdistaa. Kuormitus on suuri ja palautuminen vaatii aikaa, jota ei ole riittävästi.

Monet meistä kärsivät oppimisvaikeuksista. Suomalaisista noin 15 – 20 prosentilla todetaan oppimisvaikeus. Siihen on kuitenkin mahdollista saada apua. Mutta se ei ole aina itsestäänselvyys. Me muun muassa ajattelemme, ettei taustalla voi olla mitään häiriötekijää, jos oppilas pärjää hyvin koulussa, etenkin tyttöjen kohdalla. Tällainen oletus on väärin!

Vaikka olisi kuinka hyvä oppilas, voi taustalla olla oppimista hankaloittavia tekijöitä kuten lukihäiriö, ADHD tai ADD. Tällöin hyvien arvosanojen saamiseksi on vain tehtävä paljon normaalia enemmän työtä. Se ei ole helppoa. Arjessa saattaa vahvasti olla mukana myös väsymystä, ahdistusta ja stressiä.

Tällainen oppimista häiriöivä tekijä ei välttämättä näy selkeästi ulos päin, silloin niiden tunnistaminen on vaikeaa eikä asiaan saa apua. Me saatamme myös häpeillä asiaa, emmekä halua puhua siitä. Minun mielestäni asiassa ei ole mitään hävettävää ja siitä olisi tärkeää puhua, jotta saisi apua ja lisäksi ymmärrystä muilta.

Niia Niemelä

9L, Sääksjärven koulu