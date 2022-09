Linja-autoyhteys on säilytettävä Ylä-Raholassa Korvenkadulla, kirjoittaa valtuutettu Petri Rajala.

Länsi-Tampereen joukkoliikenneyhteyksiä koskeva Läntinen linjasto 2024 -suunnitteluprojekti on parhaillaan käynnissä. Asia on vasta valmisteluvaiheessa, ja ensimmäinen linjastoluonnos on asetettu julkisesti nähtäville.

Luonnoksessa esitetään, että linja 29 lopettaisi liikennöinnin alueella ja Raholan Korvenkadun päätepysäkki poistuisi käytöstä. Sanottu ehdotus on ilmeisen räikeässä ristiriidassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa ja muutoinkin ilmeisen perusteeton.

Kaupunkistrategiassa painotetaan muun ohessa keskustan saavutettavuutta sekä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyisyyttä kulkutapavaihtoehtona. Toteutuessaan luonnokseen sisältyvä ehdotus heikentäisi kaupunkistrategiassa asetettua tavoitetilaa, sillä Korvenkadulla kulkevan linjan 29 lähistöllä asuvat joko vähentäisivät asiointia keskustassa tai kulkisivat linja-auton asemesta henkilöautolla.

Linjastoluonnos on epärealistisuudessaan toteutuskelvoton. Luonnoksessa esitetään näennäisperusteena Korvenkadun päätepysäkin poistamiselle se, että alueelle saadaan yhtenäinen reitti Villilään ja vielä Mustavuoreen asti. Esitetty näennäisperuste on ilmeisen absurdi. Alue on kaavoittajan päätösten seurauksena rakentunut siten, että Korvenkatua, Villilää ja Mustavuorta on ilman merkittävien uusien väylien rakentamista mahdotonta kattaa yhtenäisellä reitillä.

Kestävä ratkaisu ei ole Korvenkadun sulkeminen linja-autoverkoston ulkopuolelle, vaan Korvenkadun päätepysäkin säilyttäminen ja Villilän sekä Mustavuoren palveleminen eri linjoilla.

Villilää on mahdollista palvella linjoilla, jotka jatkavat Nokian suuntaan, kuten nykyisellään jo tehdäänkin. Mustavuoren alueelta linjojen on luontevaa jatkaa Kalkun suuntaan. Kummankaan mainitun alueen joukkoliikenneyhteyden ja kohtuullisen palvelutason ylläpito ei millään tavalla edellytä linjan 29 ja Korvenkadun päätepysäkin lopettamista.

Linjastoa ei tule suunnitella kauniiden kesäilmojen ja hyväkuntoisten nuorten ehdoilla. Ilmastossamme on pitkä, kylmä, pimeä ja liukas talvi, ja busseilla kulkee paljon ikäihmisiä sekä muita henkilöitä, joille pitkien etäisyyksien kävely voi olla hankalaa.

Korvenkadulta Villilän, Mustavuoren ja Tesoman suuntiin kulkevat kävelyreitit ovat varsinkin talvisin huonossa kunnossa. On ilmeisen kohtuutonta olettaa, että nykyisen linjan 29 vaikutuspiirissä asuvat siirtyisivät kulkemaan pitkän matkan muiden linjojen pysäkeille esimerkiksi Tesomankadun tai Nokiantien varteen.

Pelkkä Vanhan kirkkotien kautta kulkevaksi suunniteltu uusi, jokseenkin nykyistä linjaa 26 vastaava linja ei myöskään riittäisi korvaamaan palvelutason dramaattista laskua – paitsi että linja ei tosiasiallisesti olisi ainakaan Länsi-Tampereen kannalta uusi, se olisi Kaarilan kautta kulkevana raholalaisten kannalta toivottoman hidas ja siten kykenemätön tarjoamaan varteenotettavaa vaihtoehtoa kulkemiseen.

Rahola ei sijaitse raitiotielinjaston varrella. Ratikka ei siis anna aihetta muutoksille Raholaa palvelevien bussiyhteyksien osalta. Linja 29 edeltäjineen on vuosien ajan toiminut oivallisesti, ja linjaston peukaloinnissa tältä osin on vain hävittävää. Kaupunkistrategian vastaisen ehdotuksen hyväksyminen romahduttaisi koko kaupunkistrategian uskottavuuden.

Petri Rajala

kaupunginvaltuutettu (kok.), Tampere