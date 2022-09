Vaadimme, että toimivaa ja hyväksi koettua systeemiä Sastamalassa ei revitä rikki, kirjoittavat työyhteisönsä puolesta sairaanhoitajat Miia Paaso ja Niina Heinimaa.

Olemme kuulleet, että Pirkanmaan hyvinvointialueella suunnitellaan toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua hoitajille. Haluamme herättää keskustelua aiheesta.

Sastamalan tk-sairaalassa olemme vuosia tehneet paikallissopimuksella, omasta halustamme, 12 tunnin vuoroja. Useita vuosia on ollut käytössä myös työaika-autonomia eli yhteisöllinen työvuorojen suunnittelukäytäntö. Jokainen työntekijä suunnittelee siis omat vuoronsa, yhdessä sovittujen reunaehtojen puitteissa. Tarkoilla reunaehdoilla varmistetaan toimintojen sujuvuus, pätevyyden ja hoitajien riittävyys jokaisessa vuorossa sekä se, että suunnittelu on oikeudenmukaista ja tasapuolista.

Työterveyslaitos ja tutkimuksetkin osoittavat, että hyvinvointi kasvaa, kun on mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.

Autonomia on lisännyt jaksamistamme työssä ja vähentänyt sairaslomia. Yksikköömme on haluttu tulla ja jäädä töihin. Pitkien vuorojen ja pitkien vapaiden ansiosta palaudumme ja jaksamme paremmin. Autonomia mahdollistaa meille myös arvokkaan vapaa-aikamme suunnittelun. Osa hoitaa lapsiaan tai iäkkäitä vanhempiaan. Osa tekee 3-vuoronsa ohella erikoistumisopintoja, osa kriisipäivystystä. On säännöllisiä harrastuksia, joihin pääsy ilman autonomiaa on lähes mahdotonta. Hoitajan olisi ihana osallistua häihin, rippijuhliin.

On suuri uhka, että nämä hyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat asiat eivät toteudu enää, jos Pirkanmaan hyvinvointialueella siirrytään toiminta/resurssilähtöiseen työvuorosuunnitteluun. Eli joku ulkopuolinen taho, tuntematta yksikköä ja henkilökuntaa, suunnittelee työlistat. Silloin emme voi enää suunnitella omaa elämäämme pitkälle. Se on suuri harppaus kehityksessä taaksepäin. Emme voi käsittää, että ulkopuolinen taho tietäisi paremmin jaksamisemme. Millaisella rytmillä ja vuoroilla kukakin jaksaa työnsä tehdä.

Tätä resurssilähtöistä suunnittelua ollaan mahdollisesti kuitenkin käyttöönottamassa hyvinvointialueella. Hanketta on pilotoitu jo muutamassa kunnassa.

Emme ole kuulleet mitään hyvää asiasta kollegoiltamme. Päinvastoin. Kuulimme, että yhdessä kunnassa hanke lopetettiin ennen suunniteltua. Hoitajien uupumus kasvoi. Yhden päivän vapaat lisääntyivät. Yhdelle vapaalle jäätiin iltavuorosta ja palattiin aamuvuoroon työaikaergonomian nimissä. Mahdollisuudet vaikuttaa vapaa-aikaan sekä oman perheen ja työn yhteensovittamiseen eivät enää toteutuneet.

Potilasnäkökulmasta olisi tärkeintä, että motivoitunut, hyvinvoiva henkilökunta hoitaa heitä. Lehdistä saamme lukea, että pyöröovet käyvät kuumana, kun hoitajat vaihtavat työpaikkaa. Etsivät organisaatiota, jossa eivät ole heittopusseina vaan tulevat kuulluksi. Ei ole potilaan etu, että henkilökunta vaihtuu usein.

Pitkien työvuorojemme etuna on ollut, että potilaita hoitaa rauhassa aamusta iltaan sama hoitaja. Hoitajalla on antaa enemmän mahdollisuuksia yksilöllisiin toiveisiin, esimerkiksi suihkussa ei tarvitse käydä aamun ensimmäisinä tunteina, voidaan käydä illalla. Samoin toimitaan esimerkiksi haavahoidoissa. Aamu ei ole niin kuormittunut, kun töitä pystytään jakamaan tarvittaessa iltaan.

Potilaat kotiutuvat ja uudet tulevat tilalle iltapäivällä. Usein siinä kohtaa, kun perinteinen aamuvuoro loppuu. Pitkien vuorojen ansiosta tämä ruuhka on helpottunut eikä aiheuta ylitöitä.

Henkilöstön siirtosopimuksessa sanotaan, että hyvinvointialue voi tarvittaessa muuttaa ja yhtenäistää työaikajärjestelmiä voimassa olevan lainsäädännön sekä työ-/ ja virkaehtosopimusten määrittämissä puitteissa henkilöstön kanssa sopien. Haluamme tulla kuulluksi.

Vaadimme, että toimivaa ja hyväksi koettua systeemiä Sastamalassa ei revitä rikki. Pirkanmaalla täytyy olla mahdollisuus tehdä yksikkökohtaisia ratkaisuja ja sopimuksia. Sastamalassa keräsimme autonomian puolesta adressin, asianosaisilta hoitajilta noin 270 nimeä. Adressi on lähetetty johdolle, sastamalalaisille aluevaltuutetuille ja hyvinvointialueen henkilöstöresurssivalmisteluun. Huolemme täytyy ottaa vakavasti. Näemme uhan irtisanoutumisista, jos työssäjaksamista ei tueta.

Työyhteisömme puolesta

Miia Paaso

sairaanhoitaja (AMK)

Niina Heinimaa

sairaanhoitaja (AMK)