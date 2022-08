Rautatieaseman lähellä ihmiset jonottivat ruokaa, monta erilaista tarinaa, miksi he ovat siellä.

Tampere kouraisi sydäntäni ja sieluani perjantaina 26.8. pahemman kerran, vaikka viivyin kaupungissa vain liikennevälineestä toiseen siirtymisen ajan.

Rautatieaseman lähikadulla kohtasin ensin muutamia ihmisiä jonossa ja mietin, mitä he mahtavat jonottaa. Lippuja Tappara–Ilves otteluun? Jonkun kuuluisuuden esiintymiseen? Ulkoisesti heitä katsellen en voinut tehdä minkäänlaista sosioekonomista arvioita jonottajista, he olivat kuin kuka tahansa meistä kaduntallaajista. Rauhassa ja maltillisesti he näyttivät jonottavan kaiken lisäksi.

Jatkoin matkaani toiselle kadunpätkälle, ja kas, jono kiemurteli sielläkin, kuten seuraavalla pätkällä ja sitä seuraavalla. Satoja ja taas satoja ihmisiä jonottamassa niin, että jonon pää oli puistossa, bussiaseman nurkalla.

Jonon päässä seisoi Suomen Punaisen Ristin SPR:n liiviin pukeutunut mies, jolta rohkenin kysyä, mitä nämä ihmiset jonottavat. ”Ruokaa”, kuului koruton vastaus. ”1 400 ihmistä on jonossa”, mies jatkoi ja kertoi, että SPR jakaa sitä kahdesti viikossa.

Mykistyin. Siitäkin huolimatta, että tunnen ilmiön ja olen itsekin ollut entisessä elämässäni virkatyönä jakamassa ihmisille ruokakasseja. Mutta koskaan en ole omin silmin nähnyt 1 400 ihmistä yhtä aikaa jonottamassa ruoka-apua. 1 400 erilaista tarinaa, miksi he olivat siellä.

Kyseessä oli vasta Tampere. Entä Loimaalla, Kemissä, Joensuussa, Keuruulla, Hangossa?

Niin erilaisin tavoin virittäydyimme viikonvaihteeseen. Jotkut hankkivat venetsialaisten viettoon ilotulitteita, joita räiskiä taivaalle. Toiset tekivät lähipäivien eväshankinnat SPRn ruokajakelusta.

Seppo Laakso

psykoterapeutti, Pori