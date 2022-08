Fyysinen lähisuhdeväkivalta maksaa vuodessa 150 miljoonaa euroa. Näin on laskettu THL:n, Jyväskylän yliopiston ja Tilastokeskuksen tekemässä tutkimuksessa.

Väkivaltaa kokeneet käyttävät julkisia sosiaali-, terveys- ja oikeuspalveluita moninkertaisesti muuhun väestöön verrattuna. Lähisuhdeväkivallan hintalapusta puhuminen tuntuu inhimillisen kärsimyksen rinnalla lähes groteskilta, mutta sekin osoittaa osaltaan ilmiön laajuutta ja vaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomi on Euroopan vaarallisimpia maita naisille. Väkivaltaa kohtaa joka kolmas. Suomesta puuttuu noin sata turvakotipaikkaa, kun vertailukohtana on vuosikymmen sitten allekirjoitettu naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen vaatima määrä. Kuluvalla hallituskaudella ei päästäne luvattuun 250 paikkaan. Samalla väkivaltaa kokeneita auttava Naisten Linja kertoo, ettei kysynnän takia pysty vastaamaan kuin puoleen saapuvista puheluista.

Kaikilla mittareilla puhutaan vakavasta, valtavasta ihmisoikeusongelmasta. Tasa-arvon mallimaan kykenemättömyys ratkaista lähisuhdeväkivaltaongelmaa on häpeällistä. Palvelut ovat puutteellisesti resursoituja, eikä Istanbulin sopimuksen velvoitteisiin päästä.

Usein tuntuukin unohtuvan, ettei ihmisoikeuskehitys tule täällä pohjaveden mukana, vaan kaipaa juhlapuheiden ja hyvän tahdon lisäksi riittävää resursointia niin budjettiriihessä, hyvinvointialueella kuin Tampereellakin.

Elintärkeiden tukipalveluiden lisäksi on puhuttava ennaltaehkäisystä, kuten tunne- ja vuorovaikutustaidoista, suostumusperustaisesta seksuaalikasvatuksesta ja sukupuolistereotypioiden purkamisesta. Kun väkivalta on yhteiskunnan rakenteissa, on rakenteita muutettava.

Vilma Järvisalo

Kaupunginvaltuutettu (vihr), koordinaattori naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa hankkeessa