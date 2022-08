Vaikka sähkön alv laskettaisiin 10 prosenttiin, verottaja saisi silti euroissa nykyistä enemmän.

Ihmettelen viime päivinä esiintyneiden asiantuntijoiden näkemyksiä mahdollisesta sähkön veroalesta. Miten voidaan väittää, että valtio menettää tuloja tässä ratkaisussa?

Todennäköisesti hinta nousee kaikilla, ennemmin tai myöhemmin. Oma esimerkkini:

Nyt sähkön hinta ilman siirtoa on 5 senttiä per kilowattitunti kahden vuoden sopimuksella, joka päättyy syyskuun lopussa. Sen jälkeen hinta on toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 33 senttiä per kilowattitunti. Hinta nousee yli kuusinkertaiseksi eli meidän kulutuksella lisää maksettavaa tulee noin 6 700 euroa vuodessa. Ei siis puhuta kympeistä tai satasista. Todennäköisesti hinta tulee vielä nousemaan.

Arvonlisäveron (alv) osuus nykyisellä hinnalla on 232 euroa vuodessa. Jos alv pysyy samana, sen osuus on uudesta hinnasta noin 1 530 euroa. Vaikka alv laskettaisiin 10 prosenttiin, osuus olisi edelleen nykyistä isompi eli 640 euroa vuodessa – kolminkertainen nykyiseen verrattuna.

Vaikka valtion kassa onkin aina tyhjä, en ymmärrä, miksi sen pitäisi hyötyä tästä tilanteesta näin paljon.

Kummastelen myös väitettä, että veron laskeminen voi lisätä kulutusta. Kyllä tuo hinta on alv:n laskemisen jälkeenkin niin suuri, että varmasti kaikki keinot sähkön säästämiseksi edelleen käytetään.

Sähköveron poistaminen alentaisi myös hintaa, mutta koska se maksetaan vain siirrosta, sen osuus ei nouse samaan tahtiin kuin alv:n osuus sähkön myyntihinnan noustessa.

Sähkön hinta on sikäli keinotekoinen, ettei se perustu pelkästään tuotantokustannuksiin vaan markkinoihin. Sen vuoksi kaikki keinot pitäisi löytää hinnan alentamiseksi. Kaikki kelpaa, muukin kuin veroale. Tukien maksamisella vain pidetään hintatasoa korkealla.

Esko Teerilahti

Nokia