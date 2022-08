Panostaminen pääradan kehittämiseen oikoradan rakentamisen sijaan on selkeästi järkevämpi vaihtoehto ja kokonaistaloudellisesti kestävää ratapolitiikkaa.

Pääradan pullonkauloista ja kehittämistarpeista on puhuttu kesän aikana runsaasti. VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen (AL 20.8.) nosti esiin tarpeen pääradan pikaiselle kehittämiselle. Kannatan erittäin lämpimästi ehdotusta, jossa painotettiin, että päärataa on kehitettävä joka tapauksessa.

Suomirata-yhtiö on selvittänyt kahta linjausvaihtoehtoa, joista toisessa kehitetään nykyistä päärataa ja toisessa rakennettaisiin kokonaan uusi oikorata Helsingistä Tampereelle. Vaihtoehtojen kustannus-hyöty-arvioita odotetaan lähiviikkoina, mutta jo nyt on selvää, että pääradan kehittäminen on välttämätöntä. Siksi näen, että oikoratavaihtoehto on tullut tiensä päähän.

Suomen ratainfrastruktuuri on kehittynyt yli 150 vuoden aikana, ja tarve uusille raiteille on jatkanut kasvuaan vauhdilla. Ratoja on kuitenkin järkevää kehittää nykyisten rakenteiden pohjalta, sillä asuminen on rakentunut paljolti ratayhteyksien ympärille ja läheisyyteen. Tämä on ollut tarkoituksenmukaista ja järkevää.

Pohdinnassa oleva uusien oikoratojen rakentaminen heikentää olemassa olevan ratainfrastruktuurin kehittämistä ja siten heikentää aikaisempien investointien hyötyjä.

Uusien ratayhteyksien osalta on tarkkaan punnittava niiden kustannukset ja hyödyt. Nykyisen pääradan ja uuden suoran ratalinjan hintaero on arviolta 1–2 miljardin euron luokkaa ja matka-ajasta Helsinki-Tampere välillä säästyisi enintään 20 minuuttia. Tässä vertailussa panostaminen pääradan kehittämiseen on selkeästi järkevämpi vaihtoehto ja kokonaistaloudellisesti kestävää ratapolitiikkaa. Se tukee paremmin myös ilmastotavoitteiden ripeää toteutusta ja tuottaa suuremmat arjen hyödyt niin matkustajille kuin elinkeinoelämällekin.

Olli-Poika Parviainen

Kaupunginjohtaja, Hämeenlinna