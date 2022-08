Jotta jatkossakin saadaan sairaanhoitajakoulutukseen hyviä opiskelijoita, on alan perustavaa laatua olevat epäkohdat saatava korjattua.

Suomessa on ennen kokematon pula lähihoitajista, sairaanhoitajista ja monista muista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Henkilöstövajeeseen on monia syitä, kuten heikko palkkaus suhteessa työn vaativuuteen, runsas eläköityminen ja henkilöstön siirtyminen muille aloille paremman palkkauksen ja parempien työolojen perässä.

Viime päivinä on uutisoitu alan, erityisesti sairaanhoitajakoulutuksen vetovoiman hiipumisesta. On totta, että hakijamäärissä sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin on tapahtunut vähenemistä. Koulutuksen vetovoiman heikentymisen syitä voi arvailla, mutta se on todennäköisesti osittain seurausta alan tämänhetkisistä haasteista.

Toisaalta ikäluokkien pienentyminen ja tavoitettavan koulutustarjonnan laajentuminen lisäävät valinnan mahdollisuuksia ja vähentävät hakijoita tutkinto-ohjelmiin. Ensisijaisten hakijoiden määrään sairaanhoitajakoulutuksessa vaikuttaa myös se, että hakija tavoittelee ensimmäisenä opiskelukohteena esimerkiksi kätilön, ensihoitajan tai sosionomin tutkintoa. Sairaanhoitajan tutkinto on hyvä kakkosvaihtoehto ensisijaisen tutkinnon sisäänottojen ollessa varsin pienet.

Ilmiö on valtakunnallinen ja näkyy myös Tampereen ammattikorkeakoulun hakijamäärissä. Tampereen ammattikorkeakoulussa hakijoita on kuitenkin riittänyt jokaista aloituspaikkaa kohden niin, että voimme edelleen valita motivoituneet ja oppimisvalmiuksiltaan hyvät opiskelijat sairaanhoitajakoulutukseen.

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuvat sairaanhoitajat suorittavat opintojen lopulla sairaanhoitajien valtakunnallisesti määriteltyä ydinosaamista mittaavan kokeen, mikä osaltaan varmistaa valmistuvan sairaanhoitajan valmiudet potilasturvalliseen työskentelyyn.

Jotta jatkossakin saamme sairaanhoitajakoulutukseen hyviä opiskelijoita, on alan perustavaa laatua olevat epäkohdat saatava korjattua ja huomio suunnattava siihen hyvään ja positiiviseen, jota hoitotyössä on. Sairaanhoitajan työ on antoisaa, monipuolista, vaihtelevaa, ja se tarjoaa erilaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia. Työtehtäviä löytyy monenlaisia, ja jokainen varmasti löytää itselleen sopivan alueen.

Meillä kaikilla alan toimijoilla on vastuu alan vetovoiman ja muiden haasteiden ratkaisemisesta.

Susanna Seitsamo

Johtaja, sosiaali- ja terveysala, Tampereen ammattikorkeakoulu