Julkisella puolella johtajan hyvyyttä mitataan maineella, raporteilla, suhteiden laadulla, somejulkisuuden määrällä ja niin edelleen.

Olen teollisuuden tehtävien jälkeen ollut parikymmentä vuotta johdon konsulttina. Aivan urani alussa olin myös julkisen puolen töissä, mutta vasta konsulttikautena pääsin kiinni julkisten toimintojen johtamiskulttuuriin.

Heikosta johtamiskulttuurista julkisella alalla puhutaan, mutta konkreettiset ongelmakuvaukset, parantamissuunnitelmat, saati toimeenpanot asian korjaamiseksi puuttuvat. Se, että tietotekniikkaa on voimakkaasti lisätty, ei ole tätä. Monet epäonnistumiset vain vahvistavat kuvaa johtamattomuudesta.

Tämä asioiden tila on mahdollista koska näinkin on selvitty. Kilpailua ja mittareita ei ole. Konsultit ovat kaupitelleet avoimelta sektorilta kopioituja malleja, mutta se ei muuta perusasiaa: johtajan hyvyyttä ei voi mitata avoimen sektorin tehokkaimmalla mittarilla, rahalla.

Jokainen ymmärtää, että ei johtaja voi yksin tehdä rahaa. Hänen on sitoutettava ihmiset tekemään sitä. Tätä sitouttamista ja ihmisten parhaiden ominaisuuksien tehokasta käyttöä ei tarvita julkisella sektorilla. Johtajan hyvyyttä mitataan maineella, hänen tekemillään tai hänen nimissään tehdyillä raporteilla, suhteiden laadulla, somejulkisuuden määrällä ja niin edelleen.

Työhyvinvointikyselyjen tulokset ovat aina selitettävissä parhain päin. Jos on kriittinen esimiestä kohtaan tai on omatoiminen, voi esimies kostaa ja jopa omia tekemisesi itselleen. Systemaattinen kiusaaminen pesii hyvin tällaisissa oloissa. Tasoa, joka tähän johtamisen tapaan puuttuisi, ei ole. Moniin organisaatioihin on pesiytynyt tapa kertoa julkisuuteen puhdasta palturia muka tutkitusti hyvästä johtamisesta.

Rahamittarin puuttumisen ohella vaikuttaa se, että työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat ovat nöyriä. Miten muuten voi selittää passijonoja, digiviraston viimekesäisen lamaantumisen hiljaista hyväksymistä, teknologian vastauksiin tyytymistä ja vaikkapa puhelinjärjestelmien tehokasta käyttöä asiakkaiden torjunnassa.

Julkisissa tehtävissä olevien puurtajien arvo ja itsetunto on nostettava samalle tasolle kuin avoimella sektorilla. Tehtävää ei pidä politisoida, eikä lisätä ideologisista syistä ulkoistuksia. Niitä on tehty liikaa.

Tarpeeksi korkean tason toimijan on käynnistettävä johtamisen uudistaminen, sitoutettava sitä johtamaan sopivat henkilöt ja luotava seurantajärjestelmä. Henkilövalinnat ovat avainasemassa. Konsultteja ei pidä ottaa johtamaan tätä työtä. Jos heitä tarvitaan, he olkoot renkejä, ei isäntiä.

Osmo Nieminen

Lempäälä