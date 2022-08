Mielipidekirjoittajan mukaan (AL 17.8.) Suomen vasemmistohallitus halusi ajaa vuonna 2021 kotimaan turvetuotannon alas.

Vuosituhannen alussa turvetta käytettiin suuruusluokassa 30 miljoonaa kuutiometriä. Tuotanto oli vuonna 2018 enää 22,2 miljoonaa kuutiometriä ja vuonna 2020 vain 6,5 miljoonaa kuutiometriä. Tähän alenemaan ei voi olla mitenkään vaikuttanut nykyisen hallituksen energiaveron korotus, joka astui voimaan 1.1.2021.

Jo Kataisen hallituksen aikana vuosina 2011–2014 turpeen energiavero oli 4,9 euroa megawattitunnilta, kun tämän hallituksen korotuksen jälkeen se on raha-arvoltaan suunnilleen samassa eli 5,7 euroa megawattitunnilta.

Vuonna 2000 tehtiin kohtalokkaat päätökset turpeen uusiutumattomuudesta Lipposen–Niinistön hallituksen aikana. Turve vietiin päästökauppajärjestelmään, mikä nostaa turpeen hintaa moninkertaisesti energiaveroon nähden. Päästöoikeuden hinta lienee tällä hetkellä lähellä sataa euroa per hiilidioksiditonni.

Suurin syy turpeen käytön vähenemiseen on kuitenkin turpeelle aiheutettu imagohaitta viime vuosikymmenten aikana. Entisen Vapon mukaan energialaitokset eivät halunneet ostaa turpeella tuotettua energiaa. Näin turpeen markkinat huonontuivat merkittävästi. Energiaturpeelle ei ollut entisenlaista kysyntää.

Nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne on muuttunut myös energian saannin suhteen, joten turpeellekin on sijansa, ainakin tukipolttoaineena ja huoltovarmuuspolttoaineena. Kuiviketurpeen ja kasvuturpeen käyttö on myös tärkeää, vaikka se on ollut kaikesta turpeen käytöstä vain noin 15 prosenttia.

Mikko Kärki

Lempäälä