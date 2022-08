Kansallisen edun nimissä voisimme yhtä hyvin olla jo matkalla torille juhlimaan menestystämme.

Keskustelu Sanna Marinin tavasta viettää aikaa ystäviensä kanssa ja ottaa selfieitä on tuonut Suomelle myönteistä maailmanlaajuista näkyvyyttä tavalla, johon yksikään maamme tunnettuuskampanja ei ole pystynyt.

Lähes kaikki maailman isoimmat uutismediat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja lukuisissa valtioissa läpi Aasian ja Etelä-Amerikan ovat pääuutisissaan ihailleet maamme kykyä ei vain puhua yhteiskunnan läpäisevästä tasa-arvostamme, tasavertaisesta ihmiskäsityksestämme ja poliittisen päätösvallan sukupolvenvaihdoksestamme, vaan viedä puheet käytäntöön maamme korkeimpia päätöksentekijöitä myöten. Yhdysvalloissa myönteistä huomiota on saanut etenkin se, että Suomessa päätöksentekijät ovat keskimäärin yhtä vanhoja kuin kansalaiset ja käyttäytyvät samastuttavasti ikänsä mukaisesti. Enemmistö yhdysvaltalaisista on alle nelikymppisiä, mutta lainsäätäjien keski-ikä maassa on yli 64-vuotta. Suomalaisten keski-ikä on 43-vuotta.

Kansainvälinen yhteisö hitaasti siirtyy vastakkainasettelujen nimeen vannovan johtajuuden jälkeiselle aikakaudelle. On varmaa, että yhteisistä asioista kiinnostuneet tulevaisuuden johtajat tutkivat tällä hetkellä kuumeisesti ja pyrkivät kopioimaan Marinin tapaa tehdä työtään menestyksekkäästi ja elää samalla elämäänsä poliittisen päätöksenteon huipulla. Miten hän on onnistunut samanaikaisesti olemaan asiakysymykset suvereenisti hallitseva uskottava EU-huippujohtaja ja yksityishenkilö, joka viettää vapaa-aikansa paikoissa ja tavoin, joihin enemmistö maansa kansalaisista pystyy samastumaan?

Marin on todiste siitä, että kaukana pölyttyneessä menneisyydessä ovat ajat, jolloin uskottavuus vaati rinnalleen matalan äänenkäytön ja tylsyyden. Pitkäkestoista menestystä kansainvälisellä tasolla ei näytä tarjoavan viime vuosien vihaan, syyllisten etsintään ja menneisyyspakoon nojaava politiikka.

Suomen on aina ollut vaikea olla ensimmäisten joukossa, kun asenteet ja kulttuuri ovat murroksessa. Mieluummin seuraamme kehitystä sopivan etäisyyden päässä. Nyt kun muutos tapahtuu ympärillämme, perinteiset vallan rakenteet tuntuvat haukkovan henkeään ja natisevan liitoksissaan, vaikka yhteisen kansallisen edun nimissä voisimme yhtä hyvin olla jo matkalla torille juhlimaan menestystämme.

Marko Vuorinen

Dokumenttielokuvan tekijä, New York