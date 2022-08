Valtio käyttää tänä vuonna pyöräilyyn ja jalankulkuun 25 miljoonaa euroa – summa on aivan liian pieni

Energiakriisin uhatessa tulisi budjettiriihessä kiinnittää huomiota liikenteen energiankäytön vähentämiseen.

Valtio voisi edistää useilla toimenpiteillä energian käytön vähentämistä liikenteessä. Nyt tehdyt päätökset sen sijaan uhkaavat pahentaa energiakriisiä, ovat todella kalliita ja tukevat Venäjän sotaa.

Työmatkakuluvähennyksen väliaikaisesta korotuksesta kannattaa luopua, sillä se lisää liikenteen energiankulutusta, kohdistuu hyvätuloisiin ja maksaa 140 miljoonaa euroa. Toinen kallis ja huonosti kohdistuva tuki on maakuntakenttien lentojen tukeminen. Ne ovat maksaneet tähän mennessä jo 40 miljoonaa euroa. Molemmat tuet lisäävät polttoaineenkulutusta ja vaikuttavat siten myös polttoaineen hintoihin.

Ilmasto- ja energiakriisin ollessa päällä on tekopyhää, että valtio käyttää tänä vuonna pyöräliikenteeseen ja jalankulkuun yhteensä vain 25 miljoonaa euroa. Tulevana vuonna rahoitus on nostettava vähintään 70 miljoonan euron tasolle. Erityisesti kunnille myönnettävää investointitukea on korotettava.

Siirtymää pyöräilyyn voidaan edistää korottamalla polkupyöräedun verovapauden rajaa 1 200 eurosta 2 000 euroon ja laskemalla polkupyörien, kaupunkipyörien niiden osien ja huoltojen arvonlisäveroa 10 prosenttiin. Sähköpyörien suosiota lisäisi taloyhtiöille suunnattu latausinfran ja laadukkaan pyöräpysäköinnin tuki. Tämän avulla pyöräpysäköinnin laatua saataisiin nostettua ja pyörävarkauksia vähennettyä.

Säästöjä olisi saatavilla maanteiden uusien kaistojen ja eritasoliittymien rakentamatta jättämisestä kaupungeissa ja niiden lähellä. Tieinvestoinnit lisäävät autoilua, öljyn ja energian kulutusta sekä hidastavat siirtymää kestävään liikenteeseen.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA:n ehdotus maanteiden nopeusrajoitusten laskusta kymmenellä kilometrillä tunnissa olisi myös tehokas toimi. Lisäksi se parantaisi liikenneturvallisuutta, olisi hyvin edullinen ja on toiminut erinomaisesti Ruotsissa jo 1990-luvulta lähtien.

Matti Koistinen

Toiminnanjohtaja, Pyöräliitto ry.

Tampere