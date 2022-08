Yrittäjän eläkelaissa on määrättävä, että kunkin yrittäjän työtulon laskemisessa käytetään harkintaa.

Pirkanmaalla yrittäjät ovat olleet huolestuneina yhteydessä paikallisyhdistyksiin ja aluejärjestöön eläkelaista, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Uudistuksen tavoite on täsmentää yrittäjän eläkemaksun perusteena olevan työtulon määrittelyä. Työtulon määritys ratkaisee yrittäjän eläkemaksun suuruuden.

Yrittäjiä huolestuttaa se, että yel-maksun perusteena oleva työtulo määrätään laskurilla ja että työtulon määrää palkansaajan mediaanipalkka ilman yhteyttä yrittäjän arkeen.

Työtulon määritelmä ei silti muutu. Alan palkkataso ja yrittäjän työmäärä ovat jo nykyään voimassa olevan lain mukaan keskiössä yel-työtuloa määritettäessä. Kyse on nyt lähinnä täsmennyksestä.

On erittäin tärkeää, että esitykseen ei sisälly ehdotusta, jonka mukaan työtulo voitaisiin määrätä automaattisesti toimialan työntekijöiden mediaanipalkan tasolle. Jos yksinyrittäjän liikevaihto olisi 25 000 euroa vuodessa, yel-työtuloa ei voida määrittää toimialan 30 000 euron mediaanipalkan mukaisesti. Sen sijaan työtulo on määritettävä tasolle, joka kyseisestä työstä voitaisiin kohtuudella ulkopuoliselle maksaa. Siksi tässä tapauksessa yel-työtulon on oltava selvästi liikevaihtoa alhaisempi.

Hallituksen esitys on virkamiesten ehdotus, ei minkään työryhmän yksimielinen esitys. Yrittäjäjärjestö on vaikuttanut sisältöön ja torpannut erilaisia esityksiä.

Esitykseen saatiin valmistelussa yrittäjille hyviä muutoksia: Yel-työtuloa määritettäessä on käytettävä kokonaisharkintaa ja se, että työtulon vahvistamispäätös on erikseen perusteltava. Yrittäjän esittämä uskottava näyttö työpanoksensa määrästä tulee ottaa työtulon arvioinnissa huomioon muun selvityksen rinnalla. Lisäksi esitykseen sisältyy suojasäännös sen varalta, että työtulo olisi esityksen tullessa voimaan yrittäjän työpanokseen nähden liian alhainen.

Yel-vakuutus kaipaisi laajempaa uudistamista. Olennaista olisi luoda yrittäjille eläkejärjestelmä, joka antaisi ansioihin sidotun sosiaaliturvan aina, kun joutuu ottamaan yel-vakuutuksen. Tämän takia pakollisen vakuuttamisen alarajaa pitäisi nostaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Sen yläpuolella yrittäjällä pitäisi olla vapaus valita eläke- ja vakuutusturvansa taso ja hoitamismalli.

Monella yrittäjällä on myös laaja vakuutusturva ja sijoitustoimintaa vanhuuden varalle. Yrittäjien on taas hyvä muistaa, että yel ei ole vain eläkejärjestelmä, vaan se turvaa myös yrittäjän työaikaista sosiaaliturvaa.

Janne Vuorinen

Hallituksen puheenjohtaja

Jenni Pöllänen

Toimitusjohtaja

Pirkanmaan Yrittäjät Ry