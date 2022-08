Vegaaniruoka on pahaa ja koulupäivät liian pitkiä – Lempäälän 9.-luokkalaiset pääsevät ääneen

Sääksjärven koulun 9. luokan oppilaat lähettivät Aamulehdelle mielipiteensä muun muassa kierrätyksestä ja kouluruoasta. Tässä niistä 12.

Ihmisten pitäisi kierrättää enemmän tavaroita, etenkin vaatteita. Kierrättäminen on helppoa, ympäristöystävällistä ja vastuullista. Kirpputorit ovat helppo tapa laittaa hyvä kiertämään.

Vaatteiden kierrättäminen on myös vähävaraisia kohtaan todella avuliasta. Muita hyviä kierrätettäviä tavaroita ovat esimerkiksi pullot. Niistä saa helppoa rahaa. Muovi, joka on haitallista ympäristölle, menee kierrätykseen. Rupea siis kierrättämään!

Eetu Orpana

Olen huomannut, että etenkin nuoret eivät tiedä käteisen käytön loppumisesta busseissa. He eivät ole varautuneet maksamaan toisella maksutavalla. Kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa bussi- tai pankkikortilla, joten käteistäkin olisi hyvä voida käyttää. Jos se ei ole mahdollista, asian voisi ottaa paremmin esille, jotta niin nuoret kuin aikuisetkin tietäisivät muutoksesta.

Vilma Setälä

Älä heitä roskia luontoon. Se on ruman näköistä ja erittäin vaarallista luonnolle. Tunnen pahoinvointia, kun näen roskia luonnossa.

Roskakoreja on sijoitettu yleensä hyvin ja lähelle toimintapaikkoja, mutta silti ihmiset ovat välinpitämättömiä ja heittävät roskia minne sattuu! Tähän pitää tulla muutos!

Eemil Sivu

Mielestäni kouluruoan laatu on huonontunut vuosien varrella. Lähes kaikki uudet "vegaaniruoat” ovat huonoja. Niiden kanssa pitäisi mielestäni olla tarjolla ei-vegaaninen vaihtoehto!

Lauri Sampakoski

Nuorille on nykyään aivan liian vähän töitä. Monet nuoret saattavat peruskoulun jälkeen muuttaa opiskelemaan muuhun kaupunkiin, mikä tarkoittaa yleensä, että nuori muuttaa asuntolaan tai vuokrayksiöön.

Ongelma on, että nuorten on hankala saada töitä. Se hankaloittaa toiseen kaupunkiin muuttamista. Esimerkiksi 14–16-vuotiaan on vaikea saada töitä oikeastaan mistään. Totta kai yleensä saa asumistukea ja opintotukea, mutta ei niillä pysty kaikkea maksamaan: pitää maksaa vuokra, sähkö, vesi ja muu tarpeellinen, joten mielestäni nuorille pitäisi olla töitä saatavilla helposti.

Viivi Heikkinen

Ensimmäinen laskusi tuli, mutta sinulla ei ole mitään hajua, miten maksaa se. Tämän takia kouluissa pitäisi opettaa tavanomaista tietokoneen käyttöä, kuten laskujen maksamista ja tiedostojen hallintaa. Vanhemmat toki voisivat opettaa lapsiaan, mutta jokaisella ei ole vanhempia tai ainakaan sellaisia, jotka auttaisivat siinä, joten koulu olisi hyvä paikka opettaa näitä taitoja.

Arttu Rönö

Kiusaaminen on mielestäni väärin. Kiusaajat purkavat omaa pahaa oloaan tallomalla muita alaspäin. Kiusaajat ovat aina heikompia kuin kiusatut. Kiusaajien pitäisi miettiä, millainen jälki voi kiusattuun jäädä. Kiusattu voi muistaa kiusaamisen lopunelämää. Kiusaajien pitäisi puhua pahasta olostaan jollekin ja miettiä sitä, jos heille tehtäisiin yhtä väärin.

Emma Mikkonen

Seitsemän tunnin päivä on edessä. Kun pääsee vihdoin neljältä kotiin, pitäisi syödä ja lähteä harrastuksiin. Muistaa, että läksyt pitää tehdä illalla, että ei tule merkintää. Uni kärsii ja huomenna jatkuu sama rumpu.

Mielestäni seitsemän tunnin päivät ovat aivan liian pitkiä, vaikka niitä olisi vain muutama viikossa. On hyvä, että opiskellaan paljon, mutta viimeisistä tunneista ei ole hyötyä, kun meno on niin levotonta.

Mielestäni olisi parempi, että saman aineen tunteja olisi vähemmän, mutta opiskeltaisiin tehokkaammin.

Lauri Lindroos

Kouluaamut jotka alkavat kello kahdeksan, ovat liian rankkoja varsinkin, kun edessä on pitkä päivä. Se on nuorille liian raskasta.

Elsa Kulonen

En ymmärrä minkä takia koulun kasvisruoista tehdään tehdään pahoja ja samalla luodaan nuorille mielikuva, ettei kasvisruoka voi olla hyvää.

Jos ruokana tarjottaisiin enemmän pinaattilettujen tai pestomakaroonilaatikon tyylisiä ruokia, löytyisi kasvisruoille paljon enemmän syöjiä ja ihmiset tottuisivat mielikuvaan hyvästä kasvisruoasta.

Niilo Oikarinen

Ärsyttää, kun ihmiset kävelevät keskellä pyörätietä Tampereen keskustassa. Siellä on merkitty selvästi, missä kävelytie ja pyörätie kulkevat. Ongelma ilmenee itselläni, kun ajan sähköpotkulaudalla. On ärsyttävää, että matka hidastuu monella minuutilla. Sama tietysti koskee, kun ajaa pyörällä. Olkaa tarkkoja liikenteessä ja pitäkää silmät auki.

Iiris Vainio

Olen kyllästynyt siihen, miten ihmiset sosiaalisessa mediassa vääristävät kuviaan ja kertovat väärää tietoa. Olen monta kertaa törmännyt somessa siihen, että salilla käyvät käyttävät valaistusta ja kuvakulmaa hyväkseen ja vetävät vatsan sisään, jotta kuvat näyttäisivät paremmilta.

Se on todella huono asia, koska se tuo paljon ulkonäköpaineita varsinkin nuorille. Some-vaikuttajat kertovat myös väärää tietoa, kuten että tekemällä seitsemän päivän ajan vatsalihasliikkeitä saa näkyvät vatsalihakset tai juomalla outoja litkuja laihtuu kymmenen kiloa. Tämä on väärin, koska lihasten kasvattaminen ja painon pudottaminen vaatii paljon töitä ja monta vuotta!

Jasmin Levä