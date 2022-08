Tukea tarvitsevat tavalliset suomalaiset - eivät ennätysvoittoa tahkoavat suuryhtiöt.

Koronan ja Ukrainan sodan aiheuttama hinnannousu osuu kovaa etenkin pienituloisiin: eläkeläisiin, opiskelijoihin ja esimerkiksi pienipalkkaisiin palvelu- ja hoitoalan työntekijöihin. Monet heistä ovat jo valmiiksi kuormittuneita koronan jäljiltä.

Nyt on aika tukea tavallisia suomalaisia ja panostaa kriisistä toipumiseen – ei jakaa miljardien veroalennuksia hyväosaisille ja ennätysvoittoja tekeville suuryhtiöille.

Pahimmillaan hätiköity energiapolitiikka ei auta tavallisia ihmisiä lainkaan, vaan kerryttää fossiilialan suuryhtiöiden kassaa öljyntuottajamaissa, joihin ei voi luottaa kauppakumppanina ja joissa poljetaan ihmisoikeuksia. Venäläisestä energiasta on päästävä eroon, mutta sitä ei pidä tehdä juoksemalla Venezuelan, Saudi-Arabian tai muiden diktatuurien syliin.

Järkevintä on korvata fossiilienergia kotimaisella uusiutuvalla energialla, jonka saanti ei ole kiinni itsevaltiaiden mielistelystä tai omien arvojen myymisestä. Mitä useamman koti lämpiää tai auto kulkee kotimaisen energian voimin, sitä varmemmin pärjäämme myös tulevissa kriiseissä. Silloin olemme myös vähemmän alttiita hintojen heittelylle maailmanmarkkinoilla. Juuri aiempien ilmastotoimien ansiosta tämäkin hintakriisi osuu Suomeen huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Saksaan.

Tällä hetkellä energian hintojen noususta hyötyvät juuri ne suuryhtiöt, jotka voivat nyt pyytää entistäkin kovempaa hintaa bensasta tai sähköstä. Osan kohdalla hintojen nousu johtuu kasvaneista kuluista, mutta on myös suuryhtiöitä, jotka tekevät ennätyskovia voittoja kriisin varjolla.

Maailmalla tähän on puututtu verottamalla näitä yhtäkkiä kertyneitä voittoja niin kutsutun windfall-veron avulla. Sama olisi paikallaan myös Suomessa. Kertyviä veroeuroja voitaisiin käyttää pieni- ja keskituloisten aseman helpottamiseen, kuten perusturvan ylimääräisiin indeksikorotuksiin sekä energiarahaan, jota maksettaisiin hintojen noususta kaikista eniten kärsiville. Kenenkään ei pidä joutua valitsemaan ensi talvena lämpimän kodin, ruoan ja lääkkeiden välillä.

Myös työssä käyvien ja yrittäjien asemaa on syytä helpottaa. Yksi keino on korottaa ansiotuloista automaattisesti tehtävää perusvähennystä ja muita vastaavia vähennyksiä. Näin alennettaisiin työn ja yrittäjyyden verotusta kohdennetusti pienituloisten kohdalla.

Monia toimia on jo kokeiltu joko meillä tai muualla Euroopassa. Sosiaaliturvaan on tehty ylimääräiset korotukset, jotka nostavat niin pienimpiä eläkkeitä kuin työttömyysturvaa ja opintorahaa. Olemme nostaneet työmatkavähennystä ja tukea energiaremonteille. Kriisin jatkuessa näitä toimia on syytä jatkaa ja laajentaa.

Rahat kannattaa käyttää kohdennetusti, jotta ne riittävät kaikista eniten ahdingossa olevien auttamiseen. Siksi nyt ei ole aika kaataa rahaa suuryhtiöiden ja hyvätuloisten taskuun.

Erityisen vastuuton on kokoomuksen ajama linja: puolue rahoittaisi ajamansa miljardin euron veroalen pieni- ja keskituloisilta leikkaamalla. Puheenjohtaja Petteri Orpo on vielä erikseen korostanut, että puolue pitää kiinni näistä vaihtoehtobudjettinsa leikkauksista myös keskellä historiallisen rajua hintojen nousua. Tämä tietäisi kylmää kyytiä niille, joiden rahat eivät tälläkään hetkellä meinaa riittää ruokaan, vuokraan ja lääkkeisiin.

Iiris Suomela

Kansanedustaja (vihr)