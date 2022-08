On usein toivottu, että politiikkaan saataisiin nuoria mukaan ja päättäviin elimiin. Nyt on saatu. Nuoria naisia on maamme johdossa runsaasti.

Nyt on nostettu kohua siitä, että nuori pääministerimme juhlii silloin tällöin. Mikä tässä on ihmeellistä? Totta kai pääministeri saa juhlia! On hyvä, että raskaita päätöksiä tekevät rentoutuvat vapaa-ajallaan hyväksi katsomallaan tavalla. Hankalat koronavuodet, Ukrainan sodan tuomat haasteet ja Nato-hanke on hoidettu nopealla reagoinnilla. Vaikeita päätöksiä on tehtävä jatkossakin. Välillä rentoudutaan.

Jos nuoret päättäjämme juhlivat, niin he käyttäytyvät kuten sukupolvensa edustajat yleensäkin. Heitähän he edustavat!

Haasteita riittää jatkossakin. On ilmastonmuutos, vanheneva väestö, hoitajapula ynnä muut. Näihin pitää huomio kiinnittää, eikä siihen, että pääministeri joskus tanssii ja laulaa.

Ainoa kritiikkini kohdistuu siihen, että hallitukselta riittää rahaa sotamiljardeihin, mutta muu tuppaa jäämään militaristisen propagandan jalkoihin.

Rauli Jokelin

Teatteriohjaaja, Tampere