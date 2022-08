Kasvatus on osa koulun tehtävää – Luterilaisen kirkon arvot luovat sille pohjan

Evankelisluterilaisen kirkon opetus on arvokas lisä kouluissa. Ilman oikeita arvoja demokratiakaan ei kestä.

Esa Ylikoski haluaisi säästää koululaiset kirkon opetukselta ja tuoda tilalle tunnustuksetonta opetusta (AL 12.9.). On hyvä huomata, että koulussa opetus kytkeytyy saumattomasti kasvatukseen.

Lue lisää: Huoltaja voi säästää lapsen seurakunnan tilaisuuksilta koulussa – edes kirkon jäsenten ei ole pakko osallistua

Jos koulun kasvatus ja opetus on tunnuksetonta, kuka silloin määrää kasvatuksen ja opetuksen arvot, tavoitteet ja linjaukset: opettaja, rehtori, presidentti, pääministeri, Putin, Biden? Kuka tai ketkä määräävät opetusta ja kasvatusta määrittelevät pykälät? Taustalta löytyy aina joku auktoriteetti, joka vaikuttaa.

On hyvä muistaa, että ihminen on laumaotus, jonka käyttäytymistä säätelevät evoluution kuluessa muotoutuneet, geenien määräämät vaistot. Laumassa on ollut lähtökohtaisesti yksi johtaja eli lauman korkein auktoriteetti.

Jossain evoluution vaiheessa laumassa joku alkoi mieltää, että korkein auktoriteetti ei olekaan ihminen, vaan jokin ihmistä korkeampi eli jumala. Tämän jumala-auktoriteetin luonnetta ja tahtoa ihmiset ovat aikojen kuluessa yrittäneet selvitellä.

Selvittelijät ovat kirjoittaneet aiheesta paksuja kirjoja, kuten Raamatun. Laumojen johtajat ja heidän laumansa ovat yleensä menestyneet hyvin, jos ovat huomioineet vakavasti selvittelijöiden kirjoitukset.

Jos jumala auktoriteettina laajasti hylätään, kuten tunnustuksettoman opetuksen kannattajat ilmeisesti haluavat, lauman johtajaksi valikoituu ateisti. Tunnuksetonta opetusta suosivat kun tuskin hyväksyvät johtajakseen ihmistä, jonka auktoriteetti on jumala.

Millaiseksi silloin kehittyy tunnustuksettoman kouluopetuksen myötä yhteiskunta ajan mittaan? Kenen johtajan arvojen mukaan mennään? Silloin mennään kuten entisessä ateistisessa Neuvostoliitossa Leninin ja Stalinin johdolla – tukevasti metsään.

Evankelisluterilaisen kirkon tarjoama opetus antaa hyvän pohjan ja kestäviä arvoja elämän taipaleelle myös koulussa. Ilman niitä demokratiakaan ei kestä. Kunhan kirkon tarjoama opetus ei ole aivopesua.

Pekka Mattelmäki

Lehtori, eläkkeellä, Tampere