Reppu on paiskattu lätäkköön ja pyöränsatula viillelty – poikani on lannistunut kiusaamisesta

Olin varannut tämän syksyn harrastuksen pojalleni hyvissä ajoin keväällä. Uusi harrastus oli odotettu ja toivottu.

Juuri ennen harrastuksen alkua hän ilmoitti, ettei haluakaan mennä. Syykin selvisi: joka harrastuksessa hän on lopulta joutunut kiusatuksi, kuten myös koulussa. Takana on jo yksi koulunvaihto.

Poikaani on kiusattu kaikista mahdollisista asioista kasvonpiirteistä ja pelityylistä etu- ja sukunimeen. Häntä on paitsi nimitelty myös lyöty. Hänen reppunsa on paiskattu lätäkköön ja pyöränsatula viillelty. Kaikki tämä on tapahtunut aikuisten valvovien silmien alla.

Nyt uuden harrastuksen alkaessa hän oli totaalisen lannistunut. Ei kuulemma kannata enää edes yrittää, ettei taas pety.

Yritin sanoa, että kerrot aikuisille heti, jos kiusataan. Aikuiset kun eivät ehkä heti pysty uskomaan, mitä heidän silmiensä edessä tapahtuu. Poikani vastasi: Niinhän aikuiset aina toimivat. Hänen mukaansa aikuiset ovat haluttomia tarttumaan edes näkyvään kiusaamiseen.

Poikani itsetunto on kaiken kiusaamisen jäljiltä huono. Hän pitää itseään rumana, eikä halua hoitaa itseään, kuten harjata hiuksiaan. Hän ei halua siivota huonettaan, koska ei oman käsityksensä mukaan ansaitse siistiä ja hienoa huonetta.

Uuden harrastuksen kanssa kävi niin, että se jäi yhteen kertaan. Poikani oli jo ennalta päättänyt, ettei siitä tule mitään, koska ei mistään muustakaan ole tullut.

Hän haluaa kuulemma viettää vapaa-aikansa pelkästään kotona murjottamassa. Poikani on 11-vuotias ja tummaihoinen. Häneen on kiinnitetty huomiota aina.

Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa, että meidän silmiemme edessä tapahtuva kiusaaminen on vain jäävuoren huippu. Jos sellaisesta näkee vilauksenkin, siihen tulisi heti tarttua.

Jokaisen aikuisen olisi hyvä muistaa myös, ettei tummaihoiselta sovi ensimmäisenä mennä kysymään esimerkiksi sitä, mistä tämä on kotoisin. Samalla annetaan ymmärtää, että sinä et kuulu tänne.

Olemme suomalaisia

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä asian arkaluontoisuuden vuoksi.