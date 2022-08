Sähkölasku voi nousta jopa 10 000 euroon vuodessa omakotitalossa – sähkövero on pakko saada alemmaksi

Nyt ennustetaan sähkölaskun nousevan jopa 10 000 euroon vuodessa sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Se on liikaa.

Sähkölaskussani on 42 prosenttia veroja. Vieläpä verostakin maksetaan veroa: Sähköverosta maksetaan arvonlisävero, torttu tortun päälle.

Sähkövero on täysin ylimääräinen vero. Se rasittaa tasaverona kaikkein raskaimmin pienituloista sähkölämmittäjää. On kohtuutonta verottaa sähköstä samalla korkealla tasolla polttoaineveron tapaan. Köyhänkin on lämmitettävä, mutta autolla ajoa voi välttää jossain määrin.

Sähkölämmitykselle ei yleensä ole järkevää vaihtoehtoa vanhoissa pientaloissa, ei kalliilla remontillakaan. Olen miettinyt kaikki keinot sähkön säästämiseksi. Ainoastaan purkamalla kokonaan 32-vuotiaan taloni sähkön enempi säästö on mahdollista.

Vaalien alla jotkut puolueet ovat luvanneet poistaa sähköveron. Kuinka on käynyt? Sähköveroa on korotettu monta kertaa viime aikoina. Usko politiikkaan on mennyt.

Sähköstä peritään korkein 24 prosentin ”huvivero” ALV:n muodossa. Sähkö on välttämätön hyödyke Euroopan kylmässä peränurkassa. Esimerkiksi kirjat, elokuvanäytökset ja kulttuuritilaisuudet nauttivat alempaa ALV-prosenttia.

Sähkö on paljon tärkeämpi hyödyke kuin huvitukset sadoille tuhansille sähkölämmitteisen omakotitalon omistaville. Sähkö ei ole erityisen saastuttava lämmitystapa, jotta sen käytöstä pitäisi sakottaa ympäristösyistä.

Sähkölaitosten voitot ovat jopa 25 prosenttia. Ne tilitetään omistajille eli kunnille.

Ari Jäntti