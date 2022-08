Lähes kaikki energian säästöön liittyvät kirjoitukset ovat sortuneet kannanottoon, jossa keskitytään ikään kuin syyllistäen tavallisen kuluttajan energiasäästämiseen. Mielestäni tulisi painottaa enemmänkin julkisen hallinnon, laitosten ja kauppojen ynnä muiden säästämismahdollisuuksia. Kun vuonna 1974 vallitsi samankaltainen energiapula, muun muassa moottoriteiden, katujen ja julkisten rakennusten sähkön käyttöä rajoitettiin melko tehokkaasti.

Toinen asia, johon olen kiinnittänyt huomioni, on sähkönsiirtoon liittyvät kustannukset. Minun kahden kuukauden sähkölaskuni on vajaa sata euroa. Siitä lähes 60 euroa on sähkönsiirron hintaa. Summa valuu isojen yhtiöiden pussiin sillä varjolla, että sähkölinjoja korjataan. Taannoin tähän kiinnitettiin huomiota ja taisi joitakin aloitteitakin tulla esiin.

Miksi tämä osuus sähkölaskuista on unohdettu? Miten siirtohinnoittelu vaikuttaa jatkossa jos ja kun sähkön markkinahinnat kohoavat? Pysyvätkö ne entisellään vai seuraavatko normaaleja kulutushintoja samoin osuuksin kuin nyt?

Haluaisin, että näihin mainitsemiini asioihin saataisiin selkeät kannat ajoissa, ettei taas oltaisi myöhässä ja jälkikäteisselittelyjen varassa.

Lauri Lahtinen

Virkamiesekonomi, eläkkeellä, Tampere