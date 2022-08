Monella ammattikoululaisella on edessä yrittäjäksi ryhtyminen – Oman osaamisen myyminen vaatii taitoa

Koulujen ja kuntien pitää panostaa yrittäjyyskasvatukseen.

Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot ovat nousseet aktiivisesti keskusteluun. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä 5.–9. syyskuuta vietetään Tampereella työelämäviikkoa sekä valtakunnallista yrittäjyysviikkoa.

Suhtautuminen yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta kohtaan on nykyisin positiivista. Parin vuoden takaisessa Suomen lukiolaisten liiton kyselyssä noin puolet lukiolaisista toivoi lisää yrittäjyyskasvatusta lukioihin. Myös ammatillisissa kouluissa opiskelevat tarvitsevat tietoa yrittäjyydestä, sillä monella on edessään yrittäjäksi ryhtyminen.

Yrittäjyyskasvatus kasvattaa monipuolisesti työelämätaitoja sekä vahvistaa itseluottamusta ja rohkeutta. Pitää kohdata ongelmia ja ratkoa niitä. Sitä kautta tulee oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on rohkeat, innostuneet, luovat ja tiimitaitoiset tulevaisuuden työntekijät ja yrittäjät.

Yrittäjyyskasvatuksen tarve liittyy osaltaan työelämän muutokseen. Tulevaisuudessa työpolut ovat todella monimuotoisia ja palkkatyön ohella tehdään sivutoimista tai päätoimista yrittäjyyttä. Tulevaisuudessa työllistyminen saattaa vaatia yrittäjyystaitoja esimerkiksi kevytyrittäjyyden kautta. Myös oman osaamisen myyminen edellyttää yrittäjämäisiä taitoja.

Yrittäjyysasennetta ja -taitoja on hyvä harjoitella käytännössä. Suomessa eri järjestöillä on monipuoliset yrittäjyyskasvatuksen ohjelmat.

Erityisesti Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käytetään perusopetuksessa, toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelijat kehittävät liikeidean, tuotteen tai palvelun, ja käyvät kauppaa oikealla rahalla harjoitusyrityksen kautta.

Kehitettävää on silti paljon, jotta yrittäjyyskasvatusta olisi tarjolla yhä useammissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tampereella toimii Yritteliäs Tampere -verkosto. Se on Tampereen kaupungin vetämä yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana Nuori Yrittäjyys ry, TAT ja 4H sekä Tampereen kaupungin varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste eli Tredu ja lukiokoulutus, korkeakoulut sekä kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Meillä Pirkanmaalla on paljon toimijoita, joilla kaikilla on sama tavoite.

Haastamme kaikkia mukaan edistämään tulevaisuuden työelämätaitoja ja yrittäjyyskasvatusta sekä tekemään aktiivista yhteistyötä, sillä tulevaisuuden työelämää on rakennettava yhdessä.

Harri Paltila

Pirkanmaan aluepäällikkö, Nuori Yrittäjyys ry

Emmi Salminen

Yrittäjyyden koordinaattori, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Ville Lähdesmäki

Kehittäjäopettaja, yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot, Tampereen kaupunki, perusopetus