Poliisin mukaan nuorten asenne huumeita kohtaan on entistä sallivampaa. Osa nuorista viettää aikaa samoissa paikoissa vanhempien huumeiden käyttäjien kanssa (AL 30.7.).

Tämä ”yhteiselo” tuntuu erittäin huolestuttavalta. Jos vastakkain ovat 14–16-vuotias nuori ja kokenut päihteiden käyttäjä, niin kumpi mahtaa ottaa esimerkkiä toisesta?

Nyt pitää vanhempien pikaisesti ottaa selville, missä jälkikasvu aikaansa viettää. Poliisin mukaan näitä paikkoja Tampereella ovat ainakin Laikunlavan skeittiramppi ja Koskipuisto. Vaikka aikaa vietettäisiin sulassa sovussa, pitäisi olla päivänselvää, ettei tällainen seura ole nuorelle parasta seuraa.

Jos nuorten asenne huumeisiin on entistä sallivampaa, on selvä uhka, että niitä myös kokeillaan herkemmin.

Siksi on käsittämätöntä, että kannabiksen käytön, hallussapidon ja myynnin laillistamista on ehdotettu. Varsinkin vihreät kannattavat tätä. On hyvä muistuttaa, että kannabis on usein käyttäjän ensimmäinen huume.

Mauri Lehtonen

Siivikkala