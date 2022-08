Matti Pirneskoski kirjoitti (AL 7.8.) postinkulusta ja viivästyneistä lähetyksistä.

Lue lisää: Miksi kirjeposti kulkee Suomessa niin hitaasti, jos kulkee lainkaan?

Kuten kirjoittaja totesi, asiointi on paljon siirtynyt nettiin, ja näin ollen merkittävä osa kirjeistä on sähköistynyt. Kun paperista postia on jaettavana entistä vähemmän, on sen lajittelupaikkoja ja jakelurytmiä pitänyt muuttaa. Näin pystymme Postissa vaikuttamaan siihen, että lähettäjien kirjeistä maksama postitushinta pystyttäisiin pitämään kohtuullisena, vaikka lähetysten määrä vähenee rajusti.

Yritykset käyttävät yleensä Priority- ja Economy-kirjelähetyksiä. Valtaosa arkipäivänä postitetuista Priority-vakiokirje Pro -lähetyksistä on perillä toisena arkipäivänä, vähintään 97 prosenttia kolmantena.

Kuluttajien lähettämissä, postimerkillisissä kirjeissä ja korteissa on oma kulkunopeutensa, joka on toteutunut postilain mukaisesti. Tähän yleispalveluun kuuluvista kotimaan kirjelähetyksistä vähintään 50 prosenttia on oltava perillä neljäntenä ja 97 prosenttia viimeistään viidentenä arkipäivänä jättöpäivästä.

Plus-merkilliset lähetykset jaamme perille viimeistään toisena arkipäivänä. Lisämaksullisen Plus-merkin seurannan avulla näkee, koska lähetys on jaettu vastaanottajalle. Kansainvälistä priority-merkintää käytetään kuluttajien lähetyksissä vain ulkomaille menevissä kirjeissä.

On totta, että meillä on ollut keväällä muutoksista johtuvia postinkulun viivästymisiä, mutta teemme kaikkemme hyvän laadun ylläpitämiseksi. Asiakkaidemme välittömästi antama palaute on tärkeää, jotta pystymme puuttumaan syihin nopeasti ja korjaamaan tilanteen.

Sami Reponen

Tuotannosta vastaava johtaja, Postipalvelut, Posti