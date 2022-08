Käyttöhuoneet auttavat myös opioidien käytön tuomiin ongelmiin, sillä tabletteja käytetään suonensisäisesti liotettuna.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen (kd) kirjoittaa (AL 5.8.), että käyttöhuoneet eivät toisi apua huumekuolemiin Suomessa. Tämä ei pidä paikkaansa.

On totta, että Suomessa buprenorfiini ja muiden rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttö aiheuttaa merkittävän osan huumekuolemista. Olennainen sana tässä on juuri ”väärinkäyttö”. Monissa ongelmatapauksissa lääkkeet liotetaan, jotta ne voidaan pistää suoneen. Käyttöhuoneet toisivat siis apua myös opioidien käytön tuomiin ongelmiin.

Pursiainen kirjoittaa myös, että ”mitä todennäköisemmin huumekauppa lisääntyisi käyttöhuoneiden lähistöllä”. Tämä perustuu ennakkoluuloon, joka on ristiriidassa käyttöhuoneista saatujen kokemusten kanssa. On absurdi ajatus, että johtavat kansainväliset terveysjärjestöt suosittaisivat käyttöhuoneita, jos niillä olisi linkki rikollisuuden tai haittojen kasvuun.

Vastoin Pursiaisen väitettä kielteiset asenteet ja kiellot eivät ole toimineet huumeongelman hillitsemisessä. Me emme kävisi tätä keskustelua, jos näin olisi. Huumeiden vastainen sota on aloitettu jo 1960-luvulla ja sen seuraukset ovat olleet katastrofaalisia. Huumeongelmat ovat räjähtäneet käsiin, eivätkä suinkaan vähentyneet.

Ennaltaehkäisy on tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Emme me sano syöpäsairaallekaan, että täytyypä painottaa vielä enemmän terveellisten elintapojen tärkeyttä vaan tarjoamme hänelle heti hoitoa. Myös jo puhjennut sairaus on hoidettava ja päihdeongelma on nimenomaan sairaus.

Käyttöhuoneissa on kyse avun tarjoamisesta heille, jotka muutoin ovat avun piiriin vaikeasti tavoitettavissa. Onkin hienoa, että peruspalveluministeri Aki Lindén esittää hallitukselle käyttöhuoneiden kokeilua.

Perttu Jussila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, aluevaltuutettu (vihr), Tampere