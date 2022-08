YEL-uudistus kaataisi yrityksiä. Voisi kaataa myös omani.

Yrittäjien eläkelakiin on suunniteltu uudistusta, jota sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) on kuvaillut pieneksi. Ajatus on kuulemma paikata sitä, että yrittäjät usein ”alivakuuttavat” itsensä. Valmistelijoiden mukaan uudistus on yrittäjänkin etu. Tosiasiassa uudistus heikentää yrittäjien asemaa ja ajaa monet lopettamaan.

YEL-järjestelmä on yrittäjälle erittäin kallis ja kerryttää huonosti eläkettä.

Monet yrittäjät kokevat, että eivät saa YEL-maksulleen vastinetta. Tämän vuoksi he maksavat YEL-maksusta vain minimin ja hoitavat eläketurvansa muun muassa vapaaehtoisilla eläkejärjestelyillä. Uudistuksen myötä yrittäjät pakotetaan vieroksutun YEL:n piiriin täysimääräisesti, jolloin heidän eläkekustannuksensa kasvavat minimiä maksaneiden osalta hyvin merkittävästi.

Jatkossa yrittäjän työtulo määräytyy niin, että työtulon pitäisi vastata yrittäjän toimialan mediaanipalkkaa. Omassa työssäni autan yrityksiä kehittämään johtamistaan ja myyntiään. Odotan pelonsekaisin tuntein näkemystä siitä, millä toimialalla toimin ja mikä mahtaa olla tämän toimialan mediaanipalkka.

Jos mittatikuksi otetaan isojen yritysten konsultit, työtulo määritellään todennäköisesti niin korkeaksi, että joudun lopettamaan YEL-maksujen vuoksi. Jos pysytään kohtuudessa ja työtuloksi määritellään esimerkiksi 48 000 euroa vuodessa, minun pitäisi elää 106-vuotiaaksi, jotta saisin eläkkeen muodossa omani takaisin maksamistani YEL-maksuista.

Systeemin mukaan maksuilla ja eläkkeellä ei ole suoraa yhteyttä keskenään. Yksittäinen yrittäjä ajattelee niin, että hänen pitäisi saada suorituksensa takaisin eläkkeen muodossa. Jos näin ei käy, on luonnollista, että hän etsii itselleen toimivamman ratkaisun. Systeemi siis ajaa yrittäjän alivakuuttamaan itsensä.

Ministeriö on myöntänyt, että uudistuksen vaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi, mikä on sinänsä hyvin vastuutonta. Ilman selvitystäkin on ilmeistä, että uudistus laittaa vaakalaudalle huonoimmin toimeentulevien yksinyrittäjien tulevaisuuden. Tällaisia yrittäjiä on todella paljon ja he toimivat tyypillisesti palvelualoilla. Jos he joutuvat uudistuksen myötä lopettamaan, ovat kansantaloudelliset tappiot luonnollisesti mittavat.

YEL-järjestelmä kaipaisi kipeästi suurempaa remonttia.

Yrittäjyys pitää tehdä houkuttelevaksi, koska on yhteiskunnan etu, että Suomessa on mahdollisimman paljon yrittäjiä tarjoamassa palveluita esimerkiksi ikääntyvälle väestölle. Eduskunnalle esitetty YEL-uudistus ei korjaa tilannetta, vaan huonontaa sitä.

Jaakko Lintunen

Yrittäjä, Tampere