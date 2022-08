Tampereella on useita haasteita edessä ja ne on pormestari Anna-Kaisa Ikosen otettava huomioon

Pystytäänkö Tampereen syksyllä julkaistavassa talousarvioesityksessä turvaamaan Tampereen elinvoimaisuus?

Suomen väkiluku oli 5. elokuuta 5 565 645, joista tamperelaisia oli 245 048 henkilöä. Tampere on kasvanut viime vuosien aikana nopeimmin suomalaisista kaupungeista. Se luo painetta tarjota palveluita myös ympäryskuntien asukkaille, jotka pendelöivät joka päivä Tampereelle työssäkäyntiä ynnä muuta varten.

Tampereen voimavara on juuri se, että täällä katsotaan asioita koko kaupunkiseudun ja Pirkanmaan edun näkökulmasta, ei vain oman kaupungin tarpeiden mukaan.

Sote-uudistus mullistaa kaupungin budjetin ja henkilöstörakenteen. Tämä asettaa kaupungille uudenlaisia haasteita. Elin- ja rakennuskustannusten nousu, ilmastokriisi, huoltosuhteen heikkeneminen, koronan jälkihoito, koulutuksen kunnianpalautus. Nämä kaikki ovat asioita, joihin ensi talousarvion pienentyneitä tuloja pitää suunnata. Painotus talousarviossa tulisi olla koulutuksessa ja elinvoimassa – kahdessa hyvän kaupungin tunnusmerkissä.

Laadukas koulutus kuuluu perusoikeuksiin, sillä se avaa uusia ovia tulevaisuudessa. Meidän tulee panostaa entistä enemmän yksilölliseen tukeen ja tehdä opetuksesta mahdollisimman inklusiivista, mutta siten, että jokaisen oppilaan ja opiskelijan oikeus erityisen tuen palveluihin säilyy.

Tampereen kunnallisveroprosentti on tällä hetkellä 20,25. Sitä on voitava nostaa maltillisesti aina tarpeen vaatiessa siten, että korotus ei pahenna kustannuskriisiä ja siten, että kerätyillä veroilla pystytään turvaamaan jokaiselle tamperelaiselle laadukkaat palvelut tulevaisuudessakin.

Tampere voi näyttää esimerkkiä muille kunnille ja kaupungeille siinä, miten pienillä muutoksilla kaupungin toimintaan voidaan vähentää päästöjä sekä tehdä kulkemisesta mukavampaa ja jouhevampaa. Reilu vihreä siirtymä voidaan toteuttaa muun muassa seuraavasti: lisäämällä kävelykatuja keskustassa, nostamalla sähköbussien määrää ja laajentamalla raitiotietä siten, että se muodostaa järkevän liikenneverkon ja takaa sujuvat matkaketjut ympäri Tamperetta ja ympäryskuntia.

Haluaisin nähdä pormestarin talousarvioehdotuksessa niin sanotut kolmen K:n panostukset: kestävä liikkuminen, koulutus ja kasvun mahdollistaminen. Tampereen tulee laajentaa kesätyösetelien käyttöä. Polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksia on laajennettava. Nykyisille joukkoliikenteen vyöhyke- ja hinnoittelumalleille tulee tutkia kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja. Homekoulut pitää korjata ja panostaa uusiutuviin energialähteisiin. Omistajaohjauksesta on pidettävä hyvää huolta. Jokaiselle tamperelaiselle on taattava turvallinen ja toimiva arki.

Toivon pormestari Anna-Kaisa Ikosen ottavan nämä nostot huomioon valmistellessaan talousarvioehdotustaan.

Tampere voi olla Suomen paras kaupunki, mutta uskallammeko panostaa sen saavuttamiseen? Jokaisen poliitikon tulee puoluekannasta riippumatta tehdä yhteistyötä paremman Tampereen saavuttamiseksi jokaiselle meistä.

Eetu Hukkanen

Opiskelija