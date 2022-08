Jocka Träskbäck moitti (AL 4.8.) hallituksen esittämää yrittäjien YEL-uudistusta osoitukseksi yrittäjävastaisesta politiikasta, joka johtaa konkurssiaaltoon. Politiikassa perusteettomat heitot ovat arkipäivää, mutta joku roti tulisi säilyttää.

YEL-uudistukseen liittyen liikkeellä on ollut harvinaisen paljon väärinymmärryksiä. Näin nykyistä lainsäädäntöä hienosäätämään tarkoitettu uudistus on saatu näyttämään salajuonelta kotimaisten yritysten tuhoamiseksi, vaikka asia on aivan päinvastoin. Uudistuksen tarkoituksena on kohentaa yrittäjien eläkettä ja sosiaaliturvaa.

Toisin kuin Träskbäck väittää, työtulo ei jatkossakaan perustu mihinkään kiveen hakattuun alan mediaanipalkkaan, vaan työpanoksen taloudellinen arvo määrittyy lukuisten yritystoiminnan laatua koskevien mittareiden kokonaisharkinnan kautta. Nämä yrittäjä voi itse ilmoittaa. Näin ollen työtulo voi olla ali tai yli mediaanipalkan, eivätkä kenenkään YEL-maksut nouse perusteettomasti.

Nykymalli kannustaa lyhytnäköiseen minimieläkemaksun maksamiseen, mikä on pois tulevista eläketuloista ja työttömyyden sattuessa työttömyysturvasta. Samalla valtion osuus YEL-maksuista kasvaa kasvamistaan, eli yhteiskunta maksaa seuraukset. Vasta-argumentti, että eläkemaksua ei ole varaa maksaa mikäli se nousee, on merkki oman työn alihinnoittelusta, joka myös vääristää kilpailua.

Vasemmiston pitkäaikainen tavoite on ollut ollut parantaa erityisesti pk-yrittäjien asemaa ja sosiaaliturvaa. Kokoomus mainostaa itseään mielellään yrittäjämyönteisenä puolueena, mutta kun tosipaikka tulee, on oikeisto valmis lisäämään yrittäjäköyhyyttä esimerkiksi pelkälle takuueläkkeelle putoavien yrittäjien muodossa.

Suomen yrittäjät ansaitsevat parempaa.

Akseli Ekola

Opiskelija