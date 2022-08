Ekaluokkalaisen pitäisi päästä ensimmäisestä päivästä lähtien ryhmään, joka ei vaihdu.

Ylöjärven kaupungilla on erikoinen tapa muodostaa koulunsa aloittavien ryhmät Kauraslammen koululla. Ensimmäisenä koulupäivänä oppilaat jaetaan aakkosittain ryhmiin ja heitä ohjaa seuraavan 2–3 viikon ajan useampi opettaja. Koeviikkojen jälkeen lapset jaetaan oikeisiin koululuokkiinsa ja heille nimetään oma opettaja.

Ryhmäytyminen alkaa sillä hetkellä, kun ryhmä kasataan ensimmäisen kerran ja ryhmän jäsenet tapaavat. Ensimmäisten päivien jälkeen jäsenet alkavat pikku hiljaa luottaa toisiinsa ja vakiinnuttaa paikkaansa osana toimivaa joukkoa. Kouluympäristössä käytetään paljon ryhmäyttämistä osana tutustumista, ja se onkin tärkeää pienen lapsen turvallisuudelle.

Varsinkin ekaluokkalaista jännittää sekä uusi tilanne, uudet luokkatoverit että luokan vetäjä. Uuteen tilanteeseen on aina haastava valmistautua, mutta miten valmistella pieni lapsi tällaiselle koeajalle uuteen kouluun? Vanhemmat kun eivät tiedä hänen luokkaansa, luokkakavereitaan eivätkä opettajaa.

Vanhemman mielessä pyörii myös kysymys, miksi tällaista ylipäätään tehdään pienten lasten ryhmissä? Miksi lapsia pitää testata useita viikkoja useamman aikuisen toimesta? Miksi tieto oppilaiden oppimistaidoista esikoulusta ei riitä? Minkälaisia valintoja opettajat koeajan jälkeen tekevät ja kenen parhaaksi?

Vastustan suuresti tällaista käytäntöä. On väärin, että lapset joutuvat käymään raskaan myllyn läpi ennen kuin pääsevät aloittamaan turvallisen opintiensä. En usko, että koeviikkojen jännitysnäytelmää on edes huomioitu opetussuunnitelmassa, saatikka sen pitkäkestoisia vaikutuksia herkempien lasten oirehdinnassa. Koulun aloitus yksinään on valtava stressi lapselle ja se, että sen joutuu tekemään kahdesti ekaluokan alkuun on ylitsepääsemättömän ikävää.

Ylöjärvi – ei näin. Jos tarvitsette enemmän konkreettista tietoa tulevista ekaluokkalaisista, järjestäkää vaikka tutustumisleiri kesäajalla. Kenenkään ekaluokkalaisen ei tulisi käydä läpi tällaista koulutien aloitusta. Koulun aloituksen tulisi olla turvallinen, vakaa ja luotettava. Miten selitetään lapselle, että koita nyt kestää vielä pari viikkoa; syyskuussa selviää, pääsetkö kavereiden kanssa samalle luokalle.

On hyvin vaikeaa löytää mitään positiivista tästä järjestelystä.

Tiiti Hokkanen

Ylöjärvi